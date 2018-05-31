banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100652
ALTIN
189.943
DOLAR
4.5315
STERLİN
6.0314
EURO
5.2826
“Çalıntı Haberler” Yargıda…
Çalıntı haberler yarıda.
Ercan'da amfetamin
ERCAN'DA AMFETAMİN
Dilek 4 yıl hapis yatacak
DİLEK 4 YIL HAPİS YATACAK
Devlet Piyangosu’nda 400 Bin TL Talihlisini Bekliyor...
400 Bin TL talihlisi ortada...
banner282
Flaş Haber
Dilek 4 yıl hapis yatacak
Kapat

Seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptali istemi reddedildi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu reddetti.

Seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptali istemi reddedildi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu reddetti.

31 Mayıs 2018 Perşembe 15:17
Seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptali istemi reddedildi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu reddetti.

CHP, 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı.

banner277
Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, yasanın iptali istenen hükümlerini Anayasa'ya uygun bularak, iptal istemlerini reddetti. 15 üyenin oy çokluğuyla alınan karara iki üyenin katılmadığı öğrenildi.

Kararın ve karşı oy gerekçelerinin, yazılmasının ardından mahkemenin internet sitesinden bugün akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

CHP, kanunun ittifaka ilişkin düzenlemelerinin değil, seçim güvenliğini ihlal ettiğini öne sürdüğü aynı binada oturanların farklı yerde oy kullanması, sandıkların taşınması, sandık kurulu başkanının belirlenme usulü, oy pusulalarının aynı zarfa konulması, mühürsüz zarfların geçerli sayılması gibi hükümlerin iptalini istemişti.
 

Son Güncelleme: 31.05.2018 18:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de oy pusulaları basına gösterildi
Türkiye’de oy pusulaları basına gösterildi
CHP ve HDP'nin İstanbul planı
CHP ve HDP'nin İstanbul planı
Diyarbakır'da çatışma: 1 şehit!
Diyarbakır'da çatışma: 1 şehit!
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç ABD'ye Dönüyor...
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç ABD'ye Dönüyor...
Doğan Şentürk'ün 'Sayın Öcalan' paniği
Doğan Şentürk'ün 'Sayın Öcalan' paniği
Ahmet Kekeç: İnce’nin fizik diploması sahte!
Ahmet Kekeç: İnce’nin fizik diploması sahte!
MGK toplantısı sona erdi
MGK toplantısı sona erdi
HDP'li Pervin Buldan'dan PKK'yla bağımız yok yalanı!
HDP'li Pervin Buldan'dan PKK'yla bağımız yok yalanı!
MGK toplantısı sonrası kritik açıklama!
MGK toplantısı sonrası kritik açıklama!
Türkiye ile ABD'den Münbiç için 3 aşamalı plan!
Türkiye ile ABD'den Münbiç için 3 aşamalı plan!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim