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Şebnem Schaefer: Yaşasın bugün bayram!

Eski manken ve sunucu Şebnem Schafer sosyal medya hesabından takipçilerinin Razaman Bayramı'nı kutladı.

Şebnem Schaefer: Yaşasın bugün bayram!

Eski manken ve sunucu Şebnem Schafer sosyal medya hesabından takipçilerinin Razaman Bayramı'nı kutladı.

15 Haziran 2018 Cuma 19:31
Şebnem Schaefer: Yaşasın bugün bayram!

Şebnem Schaefer: Yaşasın bugün bayram

Eski manken ve sunucu Şebnem Schafer sosyal medya hesabından takipçilerinin Razaman Bayramı'nı kutladı.

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Pek çok ünlü isimden farklı olarak denizde çekilmiş bir fotoğrafını instagram 'da paylaşan Schaefer, bu kareye, "Yaşasın bugün bayram. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Bayramı’nız kutlu olsun" notunu düştü.Anne tarafından Türk, baba tarafından Alman olan Şebnem Schaefer, sosyal medya hesabından ilginç bir bayramını kutlaması yaptı.

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