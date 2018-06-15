15 Haziran 2018 Cuma 19:31
Şebnem Schaefer: Yaşasın bugün bayram
Eski manken ve sunucu Şebnem Schafer sosyal medya hesabından takipçilerinin Razaman Bayramı'nı kutladı.
Pek çok ünlü isimden farklı olarak denizde çekilmiş bir fotoğrafını instagram 'da paylaşan Schaefer, bu kareye, "Yaşasın bugün
bayram. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Bayramı’nız kutlu olsun" notunu düştü.Anne tarafından Türk, baba tarafından Alman olan Şebnem Schaefer
, sosyal medya hesabından ilginç bir bayramını kutlaması yaptı.