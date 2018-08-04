Savunma sanayisinde yeni projeler başlatılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 günlük icraat programı kapsamında savunma sanayisinin önünde yoğun bir gündem bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 günlük icraat programında savunma sanayisi projeleri önemli bir yer tutuyor.

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanması, modern araç, gereç ve donanımların temin edilmesi, yeni teknolojilerin kazanılması konularında çalışmalar yürüten ve bunların koordinasyonunu sağlayan Savunma Sanayii Başkanlığı, söz konusu dönemde yüklü bir gündeme sahip bulunuyor.

Buna göre, 100 gün içinde yenilikçi teknolojilere yönelik lazer silah sistemi ve elektromanyetik fırlatma sistemi geliştirilmesine ilişkin ihtiyaç analizi tamamlanacak. Sürü İnsansız Araçlar Geliştirilmesi Projesi de hayata geçirilecek.

Uydu projeleri

Söz konusu dönemde uydu teknolojileri konusunda çeşitli çalışmalar yürütülecek.

Uydu Fırlatma Projesi İkinci Fazı'nda sözleşme imzalanacak.

30 Santimetre Altı Çözünürlüklü Yerli Gözlem Uydusu Projesi başlatılacak.

Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme ve Entegre Projesi'nin konsept ve fizibilite çalışmaları tamamlanacak.

100 kilogram ve altındaki mikro uyduları, 400 kilometre irtifadaki yörüngeye yerleştirebilecek kapasitede mikro uydu fırlatma sistemi geliştirilmesine yönelik üretim/test altyapısı ve fırlatma üssü kurulması yeteneğinin kazanılması amacıyla sözleşme imzalanacak.

Türksat 6A Uydusu Geliştirilmesi Projesi kapsamında görev yükü üretim testleri sonuçlandırılacak.

Göktürk Yenileme Uydu Sistemi Geliştirilmesi Projesi'nin ihalesi tamamlanacak.

Kara platformları

Hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 farklı sınıfta İnsansız Kara Araçları Geliştirilmesi Projesi başlatılacak.

250 tankı içeren Altay Seri Üretim Projesi'nin sözleşmesi imzalanacak.

Anti-tank mühimmatlarının zırhlı araçlara ulaşmadan radarla tespiti ve parçacık yapılı mühimmatlarla bertaraf edilmesine yönelik geliştirilen Pulat Aktif Koruma Sistemi, 40 adet M60TM tankında kullanılmaya başlanacak.

Altay Güç Grubu'nun (motor ve transmisyon sistemleri) geliştirilmesi projesinin sözleşme takvimi başlatılacak.

Akıncı SİHA ve Milli Muharip Uçak

100 günlük dönemde hava platformları alanında bir dizi önemli gelişme yaşanacak.

Özgün Helikopter ve Atak helikopterinde kullanılmak üzere geliştirilmekte olan ve ilk çekirdeğinin ateşlemesi yapılan turboşaft motorun kavramsal tasarım aşaması sonuçlandırılacak.

Taarruzi İHA Geliştirilmesi (Akıncı) Projesi kapsamında yaklaşık 1,5 ton faydalı yük (kamera, mühimmat) taşıma kapasitesine sahip silahlı insansız hava aracının (SİHA) ön tasarım faaliyetleri tamamlanacak.

2030'lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım modelle karşılanmasına yönelik Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi Dönem-1 Aşama-1 Sözleşmesi'nin uygulama takvimine başlanacak.

Silahlı Hürkuş Uçağı (HÜRKUŞ-C) geliştirilmesi ve seri üretimine yönelik ihale sonuçlandırılarak yüklenici firma belirlenecek.

Yerli hava savunma sistemleri

Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik tasarımın ilk aşaması tamamlanacak.

Hisar Hava Savunma Füze Sistemi Projesi kapsamında Aksaray atış bölgesinde atışlı testler gerçekleştirilecek.

Hava Platformlarına Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti Kazandırılması Projesi'nde (Hava SOJ) sözleşme imzalanacak.

Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemleri'nin tasarımı tamamlanacak.

İnsansız Hava Araçları Yerlilik Oranının Artırılması (ANKA-S) Projesi kapsamında ANKA-S Platformu üzerinde CATS Sistemi (kamera) kullanılmaya başlanacak.

Savunma sanayisinde kritik yarı iletken teknolojilerine yönelik yatırım yapılması kapsamında Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi Projesi imzalanacak.

Teslimatlar yolda

Zırhlı araç teslimatları kapsamında Kirpi II, Akaryakıt Tankeri, Olay Yeri İnceleme Aracı, Zırhlı Komuta Kontrol Aracı, Zırhlı Mini Ekskavatör gibi farklı tiplerde 431 araç teslimatı yapılacak.

Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi kapsamında 4 adet helikopter teslimatı gerçekleştirilecek.

MPT-76 Projesi kapsamında 5 bin 500 tüfeğin teslimatı yapılacak.

MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi teslim edilecek.

Güvenlik güçlerine 4 adet insansız hava aracı ANKA'nın, 6 adet SİHA'nın teslimatı gerçekleştirilecek.

Hürkuş eğitim uçağı ilk kez Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil olacak.

"Modüler Geçici Üs Bölgeleri"ne 3 yeni bölge eklenecek.

Altyapı yatırımları

Güdümlü güdümsüz roketlerin ve hava savunma sistemlerinin test alanının tahsisine ve inşasına yönelik sözleşme imzalanacak.

Test altyapıları envanter çalışmasının ilk fazı tamamlanacak ve Kara Araçları Test Merkezi kurulumuna yönelik fizibilite çalışması yapılacak.

Roketsan İleri Teknoloji Araştırma Merkezi altyapısı kurulacak.

Yerlileştirme çalışmaları

Katmanlı imalat, nadir toprak elementleri, refrakter grubu metaller gibi kritik malzeme teknolojilerinde savunma sanayisinin tam bağımsızlığı için stratejik yol haritaları belirlenecek.

20 milimetre taret ve burun topu (Atak Helikopteri burun topu) sisteminin milli/yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik sözleşme müzakereleri tamamlanacak.

Savunma Sanayi Malzeme Yerlileştirme Programı hayata geçirilecek ve en az 5 malzeme/alt sistemin yerlileştirme çalışmalarına başlanacak.

Savaş uçaklarında kullanılan modern mühimmatlar yerli imkanlarla geliştirilerek tedarik edilecek.

Sivil alana yönelik çalışmalar

75 il ve 243 ilçede kurulu olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri'nin 424 ilçe merkezinde daha kurulumları gerçekleştirilecek, Güvenli Okul Paketi kapsamında 313 yeni okulla sistemin çalıştığı okul sayısı 137'den 450'ye çıkarılacak.

Milli Baz İstasyonu Geliştirilmesi (ULAK) Projesi kapsamında, kurulu baz istasyonu sayısı 489'a ulaşacak.

Savunma Sanayii Zirvesi yapılacak

Savunma sanayisi ekosisteminin ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağını yetiştirmeye katkı sağlamak amacıyla savunma sanayisi şirketlerindeki akademi yapılarının konsolide edilmesiyle SSB Akademi idari yapısı kurulacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağlı ortaklıklarının, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı yapıların ve TÜBİTAK enstitülerinden müteşekkil Savunma Sanayi Ekosistemi Koordinasyon Platformu oluşturulacak.

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı kapsamında mevcut 65 firmaya ilave olarak 25 yerli firma değerlendirilecek ve destek programlarına başlanacak.

İstanbul Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi büyütülecek. Girişimci ekibi sayısı 85'ten 115'e, girişimci sayısı 147'den 210'a, personel sayısı 4 bin 161'den 5 bine çıkarılacak.

Savunma Sanayii Zirvesi gerçekleştirilecek.