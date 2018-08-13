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Savunma devleri arasında 4 Türk firması

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi.

Savunma devleri arasında 4 Türk firması

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:37
Savunma devleri arasında 4 Türk firması

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi kabul edilen "Defense News Top 100" açıklandı.

Listede ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) olmak üzere 4 Türk firması yer aldı. Listede ASELSAN 55, TUSAŞ 64, ROKETSAN 96. ve STM 97. sırada kendilerine yer buldu.

ASELSAN yükselmeye devam ediyor

STM ilk kez listeye girerken ASELSAN ve ROKETSAN ikişer sıra yükseldi.

Yurt içinde ve dışında üstlendiği projelerle performansını artıran ASELSAN, 2016'da 1 milyar 195 milyon dolar olan cirosunu geçen yıl 1 milyar 424 milyon dolara çıkartarak ilk kez 2006'da girdiği listedeki sıralamasını yükseltmeye devam etti.

ASELSAN, bu başarıyı askeri ve sivil haberleşme sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, elektro-optik sistemler, aviyonik sistemler, savunma ve silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri gibi alanlarda Ar-Ge'ye dayalı geliştirdiği ürün ve çözümlerle yakaladı.

TUSAŞ listedeki yerini korudu

ANKA insansız hava aracı, ATAK helikopteri ve HÜRKUŞ gibi yerli tasarım projelerini hayata geçiren, Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibi lider uçak sanayi firmaları için üretimler yapan TUSAŞ ise 2011 verileriyle listeye ilk kez 83. sıradan giriş yaptı. Şirket, 1,1 milyar dolarlık cirosuyla bu yılki listede de yer almaya devam etti.

STM ilk kez listede

ROKETSAN, geçen yıl dahil olduğu listede bu dönem 376 milyon dolarlık cirosuyla yer buldu.

STM ise 369 milyon dolarlık cirosuyla bu yıl ilk kez listede yer aldı.

Defense News Top 100'ün ilk sırasında 47 milyar 985 milyon dolar ciroyla Lockheed Martin, ikinci sırasında 23 milyar 573 milyon dolarla Raytheon Company, üçüncü sırasında 22 milyar 380 milyon dolarla BAE Systems, dördüncü sırasında 21 milyar 700 milyon dolarla Northrop Grumman ve beşinci sırasında 20 milyar 561 milyon dolarla Boeing bulunuyor.

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