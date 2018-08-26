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Savaş pilotları "en doğru karar"ı öğreniyor

Türk savaş pilotları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan ve dünyada sayılı ülkede bulunan simülatörlerle acil durumlarda en doğru kararı vermek için eğitiliyor.

Savaş pilotları "en doğru karar"ı öğreniyor

Türk savaş pilotları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan ve dünyada sayılı ülkede bulunan simülatörlerle acil durumlarda en doğru kararı vermek için eğitiliyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 12:45
Savaş pilotları "en doğru karar"ı öğreniyor

Türk savaş pilotları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan ve dünyada sayılı ülkede bulunan simülatörlerle acil durumlarda en doğru kararı vermek için eğitiliyor.

Savaş pilotlarının eğitim seviyelerini uçuş emniyetinden taviz vermeden, pilot ve uçak kaybı yaşamadan en üst seviyeye çıkarmak için Hava Kuvvetleri Komutanlığında uçuş simülatörleriyle yoğun eğitim veriliyor.

Bu eğitimler yurt genelindeki ana jet üs komutanlıklarında konuşlu F-16 Simülatör Filo Komutanlıklarınca sağlanıyor.

Komutanlıklardaki F-16 uçuş simülatörüyle harbe hazır pilot yetiştirilmesinde zamandan ve maddi yönden tasarruf sağlamak, yeni silah ve sistemlere yönelik eğitim seviyesini kısa zamanda en üst seviyeye çıkarmak için çalışılıyor. Öğretmeninden öğrencisine kadar tüm savaş pilotları simülatörlerde eğitime tabi tutuluyor. Tüm üs komutanlıklarında bulunan simülatörler birbirlerine bağlanabildiği için eş zamanlı uçuşlar da gerçekleştirilebiliyor.

Bir uçuşun maliyetinin on binlerce dolar olduğu düşünüldüğünde simülatörlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığına sağladığı avantajlar dikkati çekiyor.

Ayrıca gerçek uçuşta risklerden dolayı yapılamayan her türlü eğitim simülatörlerde hayata geçirilebiliyor.

Acil durumlarda yapılması gerekenlerden atlama kararlarına ve zorlu hava şartlarında uçuşa kadar her şeyin eğitimi simülatörlerde veriliyor.

Hava harekatı eğitimleri

F-16 simülatör sistemlerinin mevcut kabiliyetleriyle savaş pilotları, 360 derecelik görüşe sahip DOME sistemi, hareketli koltuklar ve G sistemiyle gerçek uçuş hissi yaşayarak tam teçhizatlı uçuş gerçekleştirebiliyor. Birebir uçuş performansıyla iniş kalkış yapma imkanı tanıyan sistem gerçek coğrafya görüntüleriyle görev öncesi uçuşlara yönelik de kullanılıyor.

Pilotlara, simülatörlerde hava silahlarını gerçek parametrelere uygun şekilde deneyimleyebilme imkanı ve harekat eğitimi de sunuluyor, birden fazla uçakla hava yer, hava-hava görevleri icra ediliyor. Hava yer mühimmatlarının eğitiminin de yapıldığı simülatörlerde yakın kol uçuşu, kolda kalkış ve iniş eğitimleri de hayata geçiriliyor.

Her türlü hava şartlarının sağlanabildiği simülatörlerde savaş pilotları kötü hava şartlarında uçuşa yönelik tecrübe kazanıyor. Sistemlerde yurt genelindeki meydanların birebir olmasından dolayı mevcut meydanlara inişlere yönelik eğitimlerin yapıldığı simülatörlerde ayrıca havada yakıt ikmali eğitimi sağlanıyor.

"En doğru karar ..."

Simülatörlerin bulunduğu filonun komutanı yaptığı açıklamada, F-16 simülatörlerinde her türlü göreve yönelik eğitimlerin verildiğini belirtti.

Dünyada sayılı ülkede bulunan tam görev simülatörüne Hava Kuvvetleri Komutanlığının sahip olduğu vurgulanırken, "Bu sistem farkı birimlerle birbirine bağlanabiliyor, uçağın her şeyini birebir sunabiliyor." ifadesi kullanıldı.

Simülatör eğitimlerinde kursiyerlerle birebir ilgilenme şansı bulunduğu belirtilirken, "Simülatörlerle uçakta başınıza gelebilecek şeyler birebir yaşatılabiliyor. Bu eğitimlerle pilotlarımız en üst seviyeye geliyor. Uçakta acil bir durum yaşaması durumunda en doğru kararları vermesine yönelik eğitimlerini yapıyoruz." bilgisi paylaşıldı. 

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