Şarkıcı Hatice'den 'Ben tek siz hepiniz' pozu

Şarkıcı Hatice, Instagram hesabından cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla olay yaratan Hatice, cesur paylaşımlarından birine daha imza attı.

Hatice bikinili fotoğrafını ''Ben tek, siz hepiniz'' notuyla paylaştı, sayfasını da yoruma kapattı.

KONSER TEKLİFİ YAĞIYOR

39 yaşındaki Hatice, daha önce benzer paylaşımlarda bulunmuş ve yaptığı bu tarz paylaşımların ardından kendisine gelen konser tekliflerinin arttığını söylemişti.