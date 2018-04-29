Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107614
ALTIN
172.142
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5689
EURO
4.9000
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu
GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Araçda uyuşturucu bulundu
ARAÇDA UYUŞTURUCU BULUNDU
Özipek konser verdi
ÖZİPEK KONSER VERDİ
banner256
Flaş Haber
Araçda uyuşturucu bulundu
Kapat

Sarıkamış Şehitleri Anısına Matematik Yarışması Düzenlendi!

Yarışmaya KKTC’den öğrenciler de katıldı.

Sarıkamış Şehitleri Anısına Matematik Yarışması Düzenlendi!

Yarışmaya KKTC’den öğrenciler de katıldı.

29 Nisan 2018 Pazar 11:11
Sarıkamış Şehitleri Anısına Matematik Yarışması Düzenlendi!

YARIŞMAYA KKTC’DEN ÖĞRENCİLER DE KATILDI

 

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "Sarıkamış Şehitleri Anısına Matematik Yarışması" düzenlendi.

 

Yarışmaya KKTC’den öğrenciler de katıldı.

 

İlçe yarışmayı, Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye genelindeki 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenledi.

 

Yarışmanın ardından öğrenciler, Kars yolu üzerinde bulunan Allahuekber Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti. Daha sonra konuk öğrenciler için Sarıkamış Halk Eğitim Müdürlüğünde program düzenlendi.

 

Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, programda yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın ulusal ve uluslararası organizasyonlara her zaman ev sahipliği yapacak güce sahip olduğunu belirterek "Şehitler diyarı Sarıkamış'ta bu vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitlerimizin ruhuna yakışır programlar yapılıyor. Buraya gelip de buraları görüp etkilenmemek mümkün değil." dedi.

 

Karaman, yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür ederek "Ülkemizde iki nokta var ki tüm milleti birleştiren simgelerdir. Bunlar batıda Çanakkale, doğuda ise Sarıkamış'tır. Sarıkamış'ın adı büyüktür. Bunu da şehitlerden almaktadır. Buraya gelen tüm öğrenci kafileleri bunu gördü, yaşadı. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

 

İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun da önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirerek "Sarıkamış'ın etkinliklerle gündeme gelmesi camiamızı ve ilimizi gururlandırmıştır. Sarıkamış şehitleri anısına düzenlenen bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ ise Türkiye'nin birçok ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden davete katılan öğrenci ve danışman öğretmenler teşekkür etti.

 

Konuşmaların ardından Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Sarıkamış'a varamadan" adlı oratoryo seslendirildi.

 

Sarıkamış Allahuekber Dağları'nda şehit düşen Mehmetçikleri anlatan oratoryoda duygulu anlar yaşandı.

 

Yarışmada genel sıralamada İstanbul Borusan Oto Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu'ndan Mehmet Burak Gönül birinci, İstanbul Şehit Beşir Balcıoğlu Ortaokulu'ndan Emir Doğan Özer ikinci, İstanbul Borusan Oto Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu'ndan Betül Akdaş da üçüncülüğü elde etti.

 

Kurum bazında ise İstanbul Borusan Oto Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu birinci, İstanbul Güngör Tekiner Ortaokulu ikinci, Kars Sarıkamış Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu da üçüncü oldu.

 

Program, yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi, dereceye girenlere ise bilgisayar, tablet, cumhuriyet altını ve yarım altın gibi ödüller verilmesiyle sona erdi.

 

Programa Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Sayım Yılmaz, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Karabayır, bazı il ve ilçelerin milli eğitim müdürleri ile davetliler katıldı.

 

 

Son Güncelleme: 29.04.2018 15:50
Anahtar Kelimeler:
KarsSarıkamışŞehitleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK'dan Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
TSK'dan Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a Gitti!
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a Gitti!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da şifalı macunları halka saçtı!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da şifalı macunları halka saçtı!
Akdağ, Avrupa’da Propaganda Yapılmasına İzin Verilmemesini Eleştirdi
Akdağ, Avrupa’da Propaganda Yapılmasına İzin Verilmemesini Eleştirdi
"Türkiye’de Seçim Süreci Yarın Başlıyor"
"Türkiye’de Seçim Süreci Yarın Başlıyor"
Yarın Berat Kandili!
Yarın Berat Kandili!
Erdoğan'dan rektör ataması
Erdoğan'dan rektör ataması
TIR’dan antitank füzesi çıktı!
TIR’dan antitank füzesi çıktı!
Almanya'dan skandal karar!
Almanya'dan skandal karar!
Mahkum son kabadayı Çakıcı kendi medyasını kurdu!
Mahkum son kabadayı Çakıcı kendi medyasını kurdu!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim