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Sapık Profilli Sanığa Baskın!

İstanbul’da inşaat işçisi Erhan A., sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan kandırdığı 8 kız çocuğunun tehditle çıplak görüntülerini çekip cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Polisi harekete geçiren ihbar ise Facebook’un ABD’deki merkezinden geldi

Sapık Profilli Sanığa Baskın!

İstanbul’da inşaat işçisi Erhan A., sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan kandırdığı 8 kız çocuğunun tehditle çıplak görüntülerini çekip cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Polisi harekete geçiren ihbar ise Facebook’un ABD’deki merkezinden geldi

13 Aralık 2014 Cumartesi 12:42
Sapık Profilli Sanığa Baskın!
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 OPERASYON, sosyal paylaşım sitesi Facebook’un ABD’deki merkezinden, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, 12 yaşındaki bir kız çocuğu adına açılan hesabın sahte olduğu ve kötü amaçlı kullanıldığı bilgisi ulaşmasıyla başladı. Polis, teknik çalışma sonunda hesabın 25 yaşındaki inşaat işçisi Erhan A. tarafından kullanıldığını belirledi.
 
BİLGİSAYARINDA 2 BİN FOTOĞRAF ÇIKTI
 
Erhan A.’nın, yaşları 10 ile 15 arasında değişen 8 kız çocuğunu kandırarak Kadıköy, Üsküdar, Şişli ve Beşiktaş’ta buluştuğu, tehditle çocukların çıplak görüntülerini çektiği, daha sonra da bu görüntülerle şantaj yapıp cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Siber polisi, bilgisayarın IP numarasından Erhan A.’nın Kadıköy’deki adresini belirledi. Yapılan operasyon ile Erhan A. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının bilgisayarında 2 binden fazla çocuk pornosu görüntüsü bulundu.
 
 
“EĞER YAKALANMASAYDIM...”
 
Polise verdiği ifadesinde kendisini “sapık ve hasta” olarak ifade eden Erhan A.’nın, “Eğer yakalanmasaydım, kandırdığım tüm çocuklara tecavüz edecektim” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Erhan A. tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanları, “Aileler çocuklarının sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarında ‘Sadece arkadaşlarım görebilir’ seçeneğini etkinleştirirlerse, kötü niyetli kişilerin çocuklarına ulaşmasını engellemiş olurlar” dedi.
 
Son Güncelleme: 13.12.2014 12:51
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