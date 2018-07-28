banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.686
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3510
EURO
5.6540
45 kişi FETÖ'den yakalandı
45 KİŞİ FETÖ’DEN YAKALANDI
Şiddet gösteren sevgiliye bıçak darbesi
SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI
Karmaşık ticaret ilişkisi
KARMAŞIK TİCARET İLİŞKİSİ
Seri hırsız yakalandı
SERİ HIRSIZ YAKALANDI
banner282
Flaş Haber
45 kişi FETÖ'den yakalandı
Kapat

Sancaktepe'de Bir İlkokulun Duvarı Çöktü

İstanbul'da aşırı yağış nedeniyle Sancaktepe'de bir ilkokulun duvarı çöktü.

Sancaktepe'de Bir İlkokulun Duvarı Çöktü

İstanbul'da aşırı yağış nedeniyle Sancaktepe'de bir ilkokulun duvarı çöktü.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 20:16
Sancaktepe'de Bir İlkokulun Duvarı Çöktü

Sancaktepe'de Bir İlkokulun Duvarı Çöktü

İstanbul'da aşırı yağış nedeniyle Sancaktepe'de bir ilkokulun duvarı çöktü.

Olaya ilişkin açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Erdem, "Şükrediyoruz ki herhangi bir can kaybı yok. Gereken tedbirler alındı'' dedi.


İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Sancaktepe Mahallesi Dik Sokak'ta bulunan Mevlana İlkokulu'nun duvarında, aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Okulun bulunduğu sokak bir süre trafiğe kapatıldı.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ERDEM'DEN AÇIKLAMA

Bu arada Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, duvarı çöken Mevlana İlkokulu'na giderek, incelemede bulundu. 

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdem, saat 12.00 civarında aniden bastıran yağışla birlikte okulun istinat duvarının çöktüğünü söyledi. 

Can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Erdem, "Maalesef tabii afetlerde bunlar oluyor. Son yıllarda mevsimlerdeki hızlı değişimler ve atmosferdeki farklılıklar, temmuz ve ağustos ayında, tabii afetlere ulaşan yağışla büyük zarar veriyor. Hepsi Allah'tan. Biz şükrediyoruz ki herhangi bir can kaybı yok. Şu anda burada gereken tedbirler alındı. En kısa zamanda çöken toprak ve beton istinat duvarı kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'te Çıkan Yangın Sonrası 250 Bin Lira Değerindeki Yem Kül Oldu
Gaziantep'te Çıkan Yangın Sonrası 250 Bin Lira Değerindeki Yem Kül Oldu
Yargıtayın Berberoğlu Kararı Sonrası Yargılanmaları Süren 66 Milletvekili Diken Üstünde
Yargıtayın Berberoğlu Kararı Sonrası Yargılanmaları Süren 66 Milletvekili Diken Üstünde
Ceceli'den Eski Eşi Sinem Gedik'i Savcılığa Verdi
Ceceli'den Eski Eşi Sinem Gedik'i Savcılığa Verdi
Filistinli gruplardan milli birlik çağrısı
Filistinli gruplardan milli birlik çağrısı
Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te 21. devriye görevini tamamladı
Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te 21. devriye görevini tamamladı
Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine tepki
Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine tepki
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Meral Akşener'i ikna etmek için toplandılar
Meral Akşener'i ikna etmek için toplandılar
Dünya Altın Konseyi'nden 364 Ton Altınlık “Hesaplama Değişikliği“
Dünya Altın Konseyi'nden 364 Ton Altınlık “Hesaplama Değişikliği“
Frigya Vadileri youtuber ve blogger'larla tanıtılıyor
Frigya Vadileri youtuber ve blogger'larla tanıtılıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim