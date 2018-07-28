Sancaktepe'de Bir İlkokulun Duvarı Çöktü

İstanbul'da aşırı yağış nedeniyle Sancaktepe'de bir ilkokulun duvarı çöktü.

Olaya ilişkin açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Erdem, "Şükrediyoruz ki herhangi bir can kaybı yok. Gereken tedbirler alındı'' dedi.



İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Sancaktepe Mahallesi Dik Sokak'ta bulunan Mevlana İlkokulu'nun duvarında, aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Okulun bulunduğu sokak bir süre trafiğe kapatıldı.



SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ERDEM'DEN AÇIKLAMA



Bu arada Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, duvarı çöken Mevlana İlkokulu'na giderek, incelemede bulundu.



Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdem, saat 12.00 civarında aniden bastıran yağışla birlikte okulun istinat duvarının çöktüğünü söyledi.



Can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Erdem, "Maalesef tabii afetlerde bunlar oluyor. Son yıllarda mevsimlerdeki hızlı değişimler ve atmosferdeki farklılıklar, temmuz ve ağustos ayında, tabii afetlere ulaşan yağışla büyük zarar veriyor. Hepsi Allah'tan. Biz şükrediyoruz ki herhangi bir can kaybı yok. Şu anda burada gereken tedbirler alındı. En kısa zamanda çöken toprak ve beton istinat duvarı kaldırılacak" ifadelerini kullandı.