“Sanayide milli atılım” için ilk başvuru Sivas’tan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "sanayide milli atılım" projesi kapsamında, şehir içindeki sanayi sitelerinin taşınması için ilk başvuru Sivas'tan yapıldı.

Şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesi ve modern altyapıya kavuşturulması kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu proje kapsamında, ilk etapta Isparta, Kastamonu, Düzce, Malatya, Elazığ, Rize, Sivas (2), Bursa, Tokat, Afyonkarahisar ve Kırıkkale'de (2) 13 sanayi sitesinin dönüşümüne başlanacak.

Proje maliyeti 22,7 milyar lira

Maliyeti 22,7 milyar lira olan proje kapsamında 317 bin kişi istihdam edilecek, 63 bin 467 iş yeri yapılacak.

Türkiye'yi yerli, yenilikçi ve yeşil üretime geçirecek projede Sivas'ta da 2 sanayi sitesi yer alıyor.

Sivas'ta, şehir içindeki Eski Sanayi ve Ata Sanayi siteleri, projesi hazır olan Seyfebeli Modern Sanayi Siteleri'ne taşınacak.

Proje 2019'da hayata geçirilecek

Kent merkezindeki sanayilerin taşınmasıyla daha modern bir yapıya kavuşacak Sivas'ta, 2019'da projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Belediye Başkanı Sami Aydın, 2015 yılından itibaren kent merkezindeki küçük sanayi sitelerinin şehrin uygun noktasına taşınması düşüncesinde olduklarını söyledi.

Buna yönelik çalışmalara 2015'te başladıklarını dile getiren Aydın, bu kapsamda ilk olarak yer tespiti yaptıklarını belirtti.

Şehir içinde kalan sanayileri meslek gruplarına göre ayrı siteler şeklinde planladıklarını aktaran Aydın, 16 ana grup olarak taşımayı kararlaştırarak ilk adımı attıklarını ifade etti.

"Şu an uygulama projelerimiz yapılıyor"

Aydın, daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye genelinde bu tür projelere destek vereceğini ilan ettiğini hatırlatarak, "Biz altyapı olarak tamamen hazırdık. Bakanlığımıza müracaatımızı yaptık. Bakanlığımız çok cazip kredi imkanları sunuyor. Bu imkanlardan esnaflarımız adına faydalanmak istedik. Eski Sanayi ve Ata Sanayi sitelerini bu krediden faydalanarak tamamen kaldırıyoruz. İmar planlarımızı yaptık, harita çalışmalarımızı, kentsel tasarım projelerimizi tamamladık. Şu an uygulama projelerimiz yapılıyor." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması için resmi başvuruyu yapan ilk il olduklarını belirten Aydın, "Kamulaştırmayla ilgili bütçe talebimiz oldu. En kısa zamanda bütçe aktarımı gerçekleştiğinde kamulaştırma çalışmalarını hızlandıracağız. Şehir içerisinde bütün küçük sanayi sitelerini şehir dışına taşımayı öngörüyoruz." dedi.

"Yeni sanayi sitesinin inşaatına başlayacak konumdayız"

Aydın, projenin toplam maliyetinin kamulaştırma işlemleri bittikten sonra ortaya çıkacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Kamulaştırma bütçesi aktarıldığında yeni sanayi sitesinin inşaatına başlayacak konumdayız. Bütçe önümüzdeki yıl yatırım programına alınacaktır. Sivas projesi, inşaat anlamında 2019 yılının ilkbaharında altyapı ve üstyapı ihalesini yapabilir. Ayrıca projede bizim alanımız sadece Bakanlığın destek verdiği alan değil.

Onun dışında da şehir içerisindeki farklı meslek gruplarını hırdavatçıları, demir ticareti yapanları, beyaz eşya ticareti yapanları da o bölgeye taşıyacağız. Projede ana yola yakın kısımları teşhir amaçlı planlarken arka bölümde kalanları imalat kapsamında planlıyoruz. Yani hem imalat içerikli projelerimiz olacak hem showroom ve satış kısmı olacak."

"2019'da başlamamıza engel bir durum yok"

Yeni yapılacak sanayi sitesinin adının Seyfebeli Modern Sanayi Siteleri olacağını ve 7 milyon metrekare alana kurulacağını anlatan Aydın, "Orası yaşayan bir bölge olacak. Birbiriyle koordineli, üretimden satışa kadar bütün süreçleri kapsayacak bir proje olsun istedik." ifadelerini kullandı.

Sami Aydın, yerleşim alanı meslek gruplarına göre oluşturduklarını da belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oteller, spor alanları sosyal ve kültürel alanlar, ibadet alanları da projenin içerisinde olacak. Eski yerleri de şöyle değerlendireceğiz; Eski Sanayi'de zaten kentsel dönüşüm yapıyoruz. Ata Sanayi'de de vatandaşlar kendi mülklerini dilediği gibi değerlendirecekler. Modern küçük sanayi sitesi inşa ediyoruz, bunu yaparken de oradaki esnaflarımızın ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz.

2018'de bu projeye başlamak istiyorduk, yatırım programında olmadığı için 2019'a bıraktık. Dolayısıyla Sivas projesine 2019'da başlamamıza engel bir durum yok. Kamulaştırma ödeneği çıktığı anda projemize başlayabiliriz."