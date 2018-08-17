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Sanayicilere ve KOBİ’lere bayram müjdesi

Sanayicilere ve KOBİ’lere bayram müjdesi

Sanayicilere ve KOBİ’lere bayram müjdesi

Sanayicilere ve KOBİ’lere bayram müjdesi

17 Ağustos 2018 Cuma 16:13
Sanayicilere ve KOBİ’lere bayram müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bayram öncesinde sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bayram öncesinde sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıkladı.

Bakan Varank, Sanayinin ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 ürün grubu incelendi. Buna göre, minimum 30 milyar dolarlık ithalata karşılık gelen öncelikli ürün gruplarının yerlileştirilmesi çalışmaları başlatılacak. Yeni Ekonomi Modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar karşısında sanayiciler, KOBİ’ler ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmalarını sağlamak amacıyla harekete geçti.

Bakan Varank başkanlığında hafta başından itibaren bakanlık bünyesinde yürütülen, “Destek ve Önlem Paketi” çalışmaları tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sunulan paket, parasal genişlemeye yol açmadan ve sıkı maliye politikalarına uyumlu şekilde hazırlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesinde 16 maddelik paketi kamuoyu ile paylaştı.

Yerlileştirme Programı

Sanayinin ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 ürün grubu, teknoloji seviyesi, ithalat içindeki payı, uluslararası pazar ve rekabet potansiyeliyle ülkenin üretim yetenekleri dikkate alınarak incelendi. Buna göre, minimum 30 milyar dolarlık ithalata karşılık gelen öncelikli ürün gruplarının yerlileştirilmesi çalışmaları başlatılacak.

Yerli ürünlere fiyat avantajı

Orta ve yüksek teknoloji ürün grupları için kamu ihalelerinde yerli ürünlere yüzde 15 zorunlu fiyat avantajı tebliğinin etkin şekilde uygulanması için takip mekanizması oluşturulacak.

Sanayi iş birliği projelerinin etkin bir şekilde uygulanması 

Kamu ihalelerinde yenilik, yerlileştirme ve teknoloji transferini sağlayacak, sanayi iş birliği projelerinin yaygın ve etkin bir şekilde uygulanması için destek ve takip mekanizması oluşturulacak.

Haksız rekabetin önüne geçilmesi

İthal sanayi ürünlerinin can, mal, çevre güvenliği ve kalite açısından denetimi özenle gerçekleştirecek, yerli üreticinin haksız rekabete maruz kalması önlenecek.

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bedelsiz arsa tahsisi 

OSB'lerde yatırım yapacaklar için bedelsiz arsa tahsisi uygulamasının kapsamı genişletilecek.

Teşvik belgeli yatırımcılara arazi tahsisi 

Yatırım teşvik belgesi almış firmaların yatırım yeri bulma süreçleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalanarak hızlandırılacak.

Yerel potansiyelin harekete geçirilmesi 

Yerel potansiyeli harekete geçirmek ve refahın tüm yurda dengeli yayılmasını sağlamak amacıyla kalkınma ajansları üzerinden yaklaşık bin 500 projeye 500 milyon lira destek sağlanacak.

Teknoloji geliştirme bölgelerine yeni destekler

Yıl sonuna kadar, teknoloji geliştirme bölgelerine toplam 100 milyon lira destek vereceğiz. Tamamlanma aşamasına gelen teknoparklara öncelik vererek, faaliyete geçmelerini hızlandıracağız.

Reel sektörün rekabet ve yenilikçilik kabiliyetinin artırılması 

Bakanlık tarafından Avrupa Birliği fonları desteğiyle yürütülen Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı kapsamında, yaratıcı sektörler ve girişimcilik alanlarında 60 milyon avroluk fonu yatırımcıların hizmetine sunacağız.

Ar-Ge desteğine kur farkı düzenlemesi 

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'nda yer alan 500 bin lira proje bütçesinin üst sınırı 600 bin liraya çıkarılacak. TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği Programı'nda proje destek üst sınırları 200 bin liraya yükseltilecek. TÜBİTAK sanayi destekleri kapsamında kur farkı dolayısıyla oluşacak maliyet artışlarına destek olunacak.  

Ar-Ge'nin ticari ürüne dönüşmesi 

Ar-Ge sonucunda çıkan ürünlerin üretim ve ihracatını desteklemek amacıyla 50 milyon lira üretim yatırım desteği sağlanacak.

Temel bilimler mezunlarına istihdam desteği 

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunlarına aylık brüt asgari ücret tutarında destek verilecek. Bu amaçla yıl sonuna kadar 15 milyon liralık destek firmalara aktarılacak.

KOSGEB alacaklarının ertelenmesi ve KOBİ'lere ihracat desteği  

KOSGEB'in geri ödemeli destekler kapsamında KOBİ'lerden 2018 yılında tahsil etmesi gereken alacakları 2019 yılına ertelenecek. KOBİ'lerin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası pazara açılmalarının kolaylaştırılması amacıyla işletme başına 300 bin liraya kadar destek verilecek.

Yatırım teşvik belgesi başvuru ücretlerinin kaldırılması 

Yatırımcının üzerindeki bürokratik yükü hafifletmek amacıyla yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırılacak.

TSE hizmet ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılması ve kurum alacaklarının yeniden yapılandırılması 

Sanayicinin rekabet gücünü artırmak amacıyla, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TSE, TSE K, Hizmet Yeri Yeterlilik (HYB), Helal Yönetim Sistemleri uygunluk belgeleri belgelendirme ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılacak.

İhracatçının rekabet gücünü artırmak amacıyla ihracat uygunluk değerlendirme ve belgelendirme hizmet ücretlerinde de yüzde 25 indirime gidilecek. TSE'nin vadesi geçmiş ve icra takibi başlatılmış alacakları yeniden yapılandırılacak. 

Patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılması  

Girişimci ve yatırımcıların fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumunun patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretleri yüzde 25 indirilecek.
Patent, marka ve tasarımla ilgili gecikme cezalarındaki kurum payları yeniden yapılandırılacak.

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