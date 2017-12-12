Sanatçı Zuhal Olcay’ın Hapsi İsteniyor!

Ünlü sanatçı Zuhal Olcay’a, Türkiye Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sinema ve tiyatro oyuncusu ünlü sanatçı Zuhal Olcay hakkında 5 Ağustos Cuma akşamı Kadıköy’de bir mekanda şarkı söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

7 Ağustos tarihinde ‘155 Polis İmdat’ ihbar hattına yapılan şikayet üzerine Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’nce ünlü sanatçının şarkı söylediği gecenin video görüntüleri incelenerek düzenlenen evrakla birlikte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda ünlü sanatçının söylediği şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyarladığı ve şarkı söylerken Cumhurbaşkanına yönelik el işareti yaparak alenen hakaret ettiği iddia edildi.

Zuhal Olcay, ifadesinde “Boş vermişim dünyayı” isimli şarkıyı “Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş hepsi yalan bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya” şeklinde yorumladığını kabul ettiğini söyledi.

Sahnede içkiyi fazla kaçırdığını el hareketini sahnenin ön kısmında bulunan bir seyircinin laf atması üzerine yaptığını, seyircilerinde içki aldıklarını o esnada alkolün verdiği durumla hoş olmayan hareketler yapmış olabileceğini belirterek bu hareketin Cumhurbaşkanına hakaret ile bağdaşmayacağını beyan ederek suçlamaları kabul etmedi.

Zuhal Olcay’ın şarkı sözlerini Recep Tayyip Erdoğan’a uyarladığı ve yaptığı el hareketinin Cumhurbaşkanına yönelik olduğu iddiasıyla önümüzde ki günlerde hakim karşısına çıkacak.