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Samsun'dan acı haber! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Samsun’da serinlemek için denize giren 5 kişiden 4’ü boğuldu.

Samsun'dan acı haber! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Samsun’da serinlemek için denize giren 5 kişiden 4’ü boğuldu.

19 Ağustos 2018 Pazar 22:19
Samsun'dan acı haber! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Samsun’da serinlemek için denize giren 5 kişiden 4’ü boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayısilçesi Dereköy mevki sahilinde serinlemek için denize giren 5 kişi kayboldu. 


Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik DEGAK-1 ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli 'Kurbağa Adamlar' sevk edildi. Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu 1 kişi denizden sağ olarak çıkarılarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Dalgıçların devam eden çalışmalarında 4 kişiye ulaşıldı. Denizden çıkarılan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda Mehmet Veral (56) isimli şahsın sağ olarak kurtarılarak özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, boğulanların isimleri ise şöyle: Kadir (20) ve kardeşi Erkan Veral (25), Emrah Veral (19) ve Furkan Şener (18). Emrah Veral'ın, Mehmet Veral'ın da oğlu olduğu belirtildi. Cesetler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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