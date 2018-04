Samsat’ta Konteynerler Felaketi Önledi

KALKANCI: “VATANDAŞLARIMIZIN ÇADIR VE KONTEYNERDE YERLEŞTİRİLMİŞ OLMALARI, CAN KAYBININ YAŞANMAMASINI SAĞLAMIŞTIR”



DEPREMDE ENKAZ ALTINDAN 16 SAAT SONRA KURTARILAN KÖPEĞE “SAMSATLI UMUT" İSMİ VERİLDİ



Adıyaman, 25 Nisan 18 (.) Adıyaman’ın Samsat ilçesi ile bazı köylerini etkileyen dünkü 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından, AFAD ve Türk Kızılayı başta olmak üzere birçok yardım kuruluşu, vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Depremde enkaz altından 16 saat sonra kurtarılan ve "Samsatlı Umut" ismi verilen köpeğin umut olduğu Samsat’ta, geçen yıl mart ayında meydana gelen 5,5 şiddetindeki depremden dolayı halkın büyük kısmının konteynerde yaşamasının felaketi önlediği değerlendirmesinde bulunuluyor.



Konteynerde kalan depremzedelerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olması için oluşturulan ve bir süre önce temeli atılan 403 afet konutlarının yanı sıra yakında temeli atılacak 400 konutun daha tamamlanmasıyla vatandaşların barınma sorununun kalıcı olarak çözülmesi bekleniyor.



“CAN KAYBI OLMAMASI SEVİNDİRİCİ”



Adıyaman Valisi Nurullah Kalkancı, devletin güçlü olduğunu ve bu tür durumlara karşı tecrübe kazandığını belirterek, vatandaşların sıkıntılarını gidermek için çalıştıklarını ifade etti.



Dünkü depremde can kaybı olmamasının teselli oluşturduğunu vurgulayan Kalkancı, "Çok hızlı hareket etme kabiliyetimiz var. Son 15 yılda mevzuatta yapılan yenilikler ve Cumhurbaşkanımızın bu konuda kararlılığı ve talimatları doğrultusunda biz, hiçbir şeyi aksatmadan vatandaşın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Bunda da en az mağduriyetin olmasını hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın çadır ve konteynerde yerleştirilmiş olmaları, dün meydana gelen depremde Allah\'tan can kaybının yaşanmamasını sağlamıştır." dedi.



Vali Kalkancı, daha önce temeli atılan 403 kalıcı konutun tamamlandığında vatandaşların sorunlarını çözeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu konutlar tamamen depreme dayanıklı bir şekilde yapılacak. Şimdi yeni hak sahipleri de oluştu. Bugün burada meydana gelen depremde zarar görenler için de çadır dağıtacağız. Esnafta bir mağduriyet var. Onu da gidereceğiz. Gerekli ödenekler geldikten sonra yeni konteynerleri de halkın hizmetine sunacağız. Devletimiz büyük devlet, halkının yanında. Hizmet şiarıyla hareket ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizlere talimatları bu şekilde olmuştur. Kesinlikle bir mağduriyetin meydana gelmemesi talimat edilmiştir. Bizler de bu kapsamda çalışıyoruz."



"EVİMİZ YIKILDI, CANIMIZ SAĞ"



Depremzedelerden Gölpınar köyü muhtarı Hasan Berk de geçen yılki depremde evlerinin yıkılmadığını ancak hasar gördüğünü, bu nedenle de kendilerine konteyner verildiğini dile getirdi.









Geceyi ailesiyle konteynerde geçirdiğini ve depremde zarar görmediklerini belirten Berk, "Geçen yıl da bu sefer de kötü şeyler yaşadık ve çok korktuk. Allah devletimizden razı olsun. Geçen yıl konteyner verildiği için özellikle geceleri orada kalıyoruz. Dün de Allah\'tan oradaydık yoksa yıkılan evin altında kalırdık, ya ölür ya da yaralanabilirdik. Evimiz yıkıldı ama canımız sağ çok şükür. Her şey Allah\'tan, ne yapabiliriz."Konteynerde kalan Musa Atça ise uykuda olmalarına rağmen gece depremi çok hissettiklerini ve bu nedenle korktuklarını ifade ederek, önceki depremde hasar gören evde kalmadıkları için şükrettiklerini aktardı."SAMSATLI UMUT"UN DURUMU STABİLAdıyaman\'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altından 16 saat sonra kurtarılan ve "Samsatlı Umut" ismi verilen köpek, hayata tutunmaya çalışıyor.Samsat ilçesine bağlı Baraj Mahallesi\'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bir evin kümesindeki enkazdan köpek seslerinin duyulması üzerine vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi yetkileri, yığıntılardan kurtarılan yaralı köpeği merkeze götürdü.Burada tedavisi süren ve "Samsatlı Umut" adı verilen köpek, sonda yoluyla özel mamalarla besleniyor.Merkezin veteriner hekimi Yusuf Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin dün meydana gelen depremden 16 saat sonra enkaz altından çıkarıldığını belirtti.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini dile getiren Işık, "Köpeği bulunduğu yerden çıkardığımızda durumu çok kötüydü. Beslenme zorluğu çekiyordu. Gerekli tedavilerini yaptık. Şu anda sonda ile besliyoruz, tedavisi sürüyor. Depremden önce yakalandığı enfeksiyonlar da vardı. Savunma sisteminde sıkıntılar var. İnşallah onu kurtaracağız." dedi.Köpeğin durumunun stabil olduğunu aktaran Işık, şunları söyledi:"Açıkçası depremden öncede bazı enfeksiyonlar kapmış, bu yüzden durumu biraz kötü. Çok zayıf durumda. Deprem meydana geldiği sırada kümesten çıkamamış. Muhtemelen barınak olarak kümese sığınmış. Zaten hasta olduğundan dolayı deprem olunca da kaçamamış. Bizler ona \'Samsatlı Umut\' adını koyduk. Kurtulması için elimizden geleni yapıyoruz. Kurtarıldıktan sonra da tekrar Samsat ilçesine bırakacağız. Sahiplenmek isteyenler de var."(AA/FEZ)