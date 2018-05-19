Şampiyon Galatasaray! Göztepe: 0 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU

Göztepe - Galatasaray maçının dakika dakika özeti HTSPOR ARENA'da... Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi Gomis'in penaltıdan attığı golle 1-0 yendi ve 75 puana yükselerek şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray son haftasına lider girdiği tüm sezonlarda olduğu gibi ipi göğüsleyerek 21. kez Türkiye'nin en büyüğü oldu. İkinci yarıda takımın başına geçen Fatih Terim, Galatasaray’ın başında 17. kupasını kaldırdı

ŞAMPİYON GALATASARAY....

Spor Toto Süper Lig'in son haftasına lider giren Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek, 75 puana yükseldi ve 21. şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-Kırmızılı ekibin galibiyet golünü 66. dakikada penaltıdan Gomis kaydetti. Fransız golcü attığı golle, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

İkinci yarıda 'Nerede kalmıştık?' diyerek takımın başına geçen Fatih Terim, Galatasaray’ın başında 17. kupasını kaldırdı. Sarı-kırmızılı teknik adamın, Galatasaray'ın başında 1 UEFA Kupası, 7 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

Öte yandan Galatasaray lider girdiği son haftalarda hiç kayıp yaşamadı ve 5’te 5 yaptı.

Cimbom, Süper Lig'de yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı.

GÖZTEPE: 0 - GALATASARAY: 1

STAT: Bornova

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy

GÖZTEPE: Beto, Tayfur Bingöl, Wallece Reis, Kosanovic, Leo, Ghilas (Dk. 51 Ömer Şişmanoğlu), Selçuk Şahin, Rotman (Dk. 86 Axel), Gouffran, Castro, Demba Ba (Dk. 84 Muhammed Enes Durmuş)

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar Aziz, Nagatomo, Feghouli (Dk. 64 Sinan Gümüş), Fernando, Donk, Rodrigues (Dk. 89 Yasin Öztekin), Belhanda (Dk. 85 Selçuk İnan), Gomis

GOL: Dk. 66 Gomis (Penaltıdan) (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 10 Tayfur Bingöl (Göztepe), Dk. 74 Rodrigues (Galatasaray)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

12. dakikada sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

15. dakikada Selçuk Şahin'in pasıyla topla buluşan Gouffran'ın ceza alanı dışında attığı sert şutta top yandan auta gitti.

20. dakikada sağ kanattan Ghilas'ın ortaladığı top oluşan karambolde ceza alanı önündeki Selçuk Şahin'in önüne geldi. Selçuk'un şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

23. dakikada orta alanda aldığı topla bir süre ilerleyen Demba Ba'nın ceza alanına girmeden attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

36. dakikada ceza alanı içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in sert şutunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

65. dakikada Kosanovic'in ceza alanı içinde Gomis'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. 66. dakikada atışı kullanan Gomis, takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.

81. dakikada ceza alanı hemen önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Demba Ba'nın şutunda top üstten dışarı çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun son haftasında oynanan Göztepe-Galatasaray maçında her iki takımın teknik direktörü son oynadıkları maçlara göre iki değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçından farklı olarak ilk 11'de Maicon Pereira ve Sinan Gümüş'ün yerine Serdar Aziz ve Sofiane Feghouli'ye şans verdi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise Atiker Konyaspor müsabakasına göre iki zorunlu değişiklik yaptı. Cezalı futbolcular Andre Poko ve Halil Akbunar'ın yerine Rajko Rotman ve Yoan Gouffran mücadele etti.

Galatasaray sahaya beyaz formayla çıkarken, Göztepeli futbolcular 2018-2019 sezonunda giyecekleri efsane parçalı formayla sahada yer aldı.

Göztepeli futbolcular sahaya "Multipl Skleroz'un farkındayız, İzmir MS Derneği ile yol arkadaşıyız." yazılı pankartla çıktı. Galatasaraylı taraftarlar tribüne "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır." yazılı pankart astı.

Stadın tamamı dolarken, Galatasaraylı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını otel çıkışında da yalnız bırakmadı ve tezahüratlarla destek verdi.

Galatasaray taraftarının stada girişi sırasında güvenlik güçleri ile aralarında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Müsabakadan önce Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Göztepe forması giydikten sonra 1960'da Galatasaray'a transfer olan eski milli futbolcu Bahri Altıntabak'a plaket verdi.

FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi Doğan Babacan'ın vefatı nedeniyle müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

"EN ANLAMLI ŞAMPİYONLUK"

Göztepe maçı öncesi Galatasaray'ın Twitter hesabından bir video paylaşıldı. Fatih Terim’in sözlerinden ve futbolcuların idmandaki görüntülerden oluşan videoda İmparator, şu ifadeleri kullandı: “Birçok şampiyonluk elde ettim. Ama bu seferki sebebi bende kalsın, anlamlı bir şampiyonluk olarak tarihe geçecek inşallah. Maçtan başka bir şey düşündüğümüz yok. Hiç kolay bir maç değil. Özellikle oyuncular ve ilk defa şampiyon olacaklar için. Daha önce böyle bir maç oynamış ve 50 bin kişiye karşı gitmiş kupayı kaldırmış bir takım olarak yine evelallah oradan hayırlısı ile döneceğiz.’’

ASLAN HİÇ KAZA YAŞAMADI

Üç puanlı sisteme geçildiğinden bu yana 30 yılda şampiyonluk 11. kez son haftaya kaldı. Bu 11 sezonda sadece 2 kez zirve el değiştiriken, Fenerbahçe 2005-06 sezonunda Galatasaray’a, 2009-10 sezonunda da Bursaspor’a kupayı kaptırmıştı. Galatasaray ise lider girdiği son haftalarda hiç kayıp yaşamadı ve 5’te 5 yaptı. Bu arada Fatih Terim, Cimbom’un başında çıktığı 8 son maçta hiç yenilmezken, 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.



