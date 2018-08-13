Samatya sahilinde ceset bulundu

Samatya sahilde denize giren Özbek uyruklu bir kişi boğularak hayatını kaybett

Olay, saat 16.30 sıralarında Fatih Samatya sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen deniz polis ekiplerine bağlı dalgıçlar arama çalışmalarına başladı.



Deniz polisinin, kıyıya çıkarttığı cesedin üzerinde yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden kişinin 36 yaşında Özbekistan uyruklu Mukhsin Rahmanov olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.