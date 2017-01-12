Saldırıdan Kurtulan Hollandalı Turistler, Dolandırıcıların Tuzağına Düştü!

Ortaköy saldırısından kurtulan Hollandalı turistler, dolandırıcıların tuzağına düştü!



Türkiye’ye ilk kez gelen Hollandalı turistler yeni yılı Ortaköy saldırısının yaşandığı gece kulübü Reina'da geçirmek istediler. Ancak rezervasyon engeline takılan gençler eğlencenin rotasını Taksim'e çevirdiler. Bu kez de kendilerini Kıbrıslı olarak tanıtan kimliği belirsiz kişilerce 6 bin TL değerinde dolandırıldılar22 yaşındaki Tim Von Den Hoff ve Daniel Holthuis, yeni yılı İstanbul’da karşılamak istedi. İki kafadar 30 Aralık’ta geldikleri kentte arkadaşları Emir Çağrı Kiraz’ın misafiri oldu. Aynı gün içerisinde Taksim’de bir süre gezintiye çıkan genç turistler, çakmak isteme bahanesiyle yanlarına gelen iki kişiyle tanıştı. Bir süre sohbet eden gençler kendilerini Kıbrıslı olarak tanıtan kişilerle yeni yıl eğlencesi için sözleşti.Randevu saatinden önce Hollandalı turistler ilk olarak 39 kişinin hayatını kaybettiği 60’dan fazla kişinin yaralandığı terör saldırısının gerçekleştiği Ortaköy’deki gece kulübü Reina'da düzenlenen yılbaşı partisine katılmak istedi. İki genç gittikleri mekânda saldırıdan yalnızca 20 dakika önce rezervasyonları olmadığı için güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.Israr etmelerine rağmen içeri giremeyen turistler bu kez Kıbrıslı olarak tanıtan kişilerin yanına gitmek için taksiyle İstiklal Caddesi’ne doğru hareket etti. Burada ünlü bir kulübe giden gençler sipariş vermeden bir anda içlerinde kendini mekan sahibi olarak tanıtan 5 kişi tarafından tehditle hesap ödemeye zorlandıklarını öne sürdü.Yaşadıkları korku dolu anları çektikleri videoyla anlatan gençlerden Daniel Holthuis, "Önce Reina’ya gittik. İstanbul’daki en iyi gece kulübü denildiği için. Gün içinde iki kere girmeye çalıştık ama korumalar izin vermedi. Rezervasyonumuz olmadığı için. Ardından taksiye binmek için yürüyorduk ki bir anda sirenleri duyduk. Kötü bir şeyler olduğunu anladık. O sırada etrafa sorduk "iyi misiniz?" diye. Ertesi gün terör saldırısı olduğunu öğrendik. Biz de olabilirdik ölenler arasında. Çoküzücü bir haber. Başımıza gelen ilk şey bu oldu" dedi."Bize çakmak bahanesiyle geldiler ve sonradan konuşmaya başladık tanıştık ve güvendik. İstanbul’da güzel bir gece geçirmek istedik son günümüzde ama kötü bir hataydı. Onlar bize KKTC’den turist olduklarını söylediler. Türkçe bildiklerini ama turist olduklarını söylediler. Mekanda oturur oturmaz hiçbir şey sipariş etmeden bir şeyler geldi. Kıbrıslılara sorduk bunu kim ödeyecek? diye. Onlar da , "dert etme ortaklaşa öderiz" dediler. Ardından kulüp sahibi bizimle gelmelisiniz dediler. "Sorun mu var?" diye sorduk arka tarafta bir odaya götürdüler ve bunu ödemek zorundasınız dediler. Gitmek istemedik ama zorla götürdüler. Bunu ödemek zorundasınız dediler. Yani 6 bin TL istediler. Şok olduk. Bize ödemek zorundasınız dediler. Zorlandık ödemeye. Ama nerden bilebilirdik onların profesyonel dolandırıcı olduğunu."Bu tür olayları turistleri korkutuyor. Türklerle kaldık. Dünyadaki en harika insanlarla tanıştık. Bize karşı çok arkadaşçılardı. Onlara teşekkür borçluyuz Ama bazı kötü şeyler de oldu. Biri tabii ki de terör saldırısıydı. Tanıştığımız insanlara çok iyi bir ülke insanlar çok iyi insanlar bize yardım ettiler, polis bile çok arkadaşça, yardımseverdi. Bir sürü paramız gitti ama tekrar gelmek istiyoruz.Arkadaşlarının yaşadığı talihsiz olaya karşı üzüntü duyduğunu belirten Emir Çağrı Kiraz da, "O gün saat 00:00 civarında Reina’ya gidiyorlar. İki erkek oldukları ve rezervasyonları olmadığı için geri dönüyorlar. Tam da bu geri dönüş yolundayken yaklaşık 20-30 dakika sonra saldırı gerçekleşiyor.Sabaha karşı geldiklerinde arkadaşların hem duygusal olarak hem psikolojik olarak hem de çok yorgun olduklarını fark ettim. Birlikte Şişli'deki polis karakoluna gittik. Sağ olsun polisler yardımcı oldu bize. Polisler tutanak tuttu. Arkadaşlarımız ertesi gün öğlen uçakları vardı. Geri dönmek durumunda kaldılar. Arkadaşlarımızda Türkiye’yi severek gelmişlerdi. İlk defa geliyorlardı.Onlarla konuştuğumuz zaman bu tip terör saldırılarının kendilerini durduramayacaklarını gene geleceklerini ifade ettiler. Ama bu yaşanan olay beni de onları da üzdü" diye konuştu.İHA