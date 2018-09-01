Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe

TSK: Hakkâri kırsalı ile Irak'ın kuzeyinde Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine bugün düzenlenen hava harekâtlarında, saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi.