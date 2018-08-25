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Sakarya’da büyük panik! 3 bin 362 kişi hastanelik oldu

Sakarya'nın bayram tatilinde nüfusu artan Karasu ilçesinde iki gün içerisinde 3 bin 362 kişi hastanenin acil servisine başvururken, 1516 kişi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayeti ile tedavi gördü. Aşırı kullanılan site ve otel havuzları başta olmak üzere sıcağa bağlı bozulan besinlerin rahatsızlıklara neden olduğu belirtildi.

Sakarya’da büyük panik! 3 bin 362 kişi hastanelik oldu

Sakarya'nın bayram tatilinde nüfusu artan Karasu ilçesinde iki gün içerisinde 3 bin 362 kişi hastanenin acil servisine başvururken, 1516 kişi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayeti ile tedavi gördü. Aşırı kullanılan site ve otel havuzları başta olmak üzere sıcağa bağlı bozulan besinlerin rahatsızlıklara neden olduğu belirtildi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:00
Sakarya’da büyük panik! 3 bin 362 kişi hastanelik oldu

Sakarya'nın bayram tatilinde nüfusu artan Karasu ilçesinde iki gün içerisinde 3 bin 362 kişi hastanenin acil servisine başvururken, 1516 kişi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayeti ile tedavi gördü. Aşırı kullanılan site ve otel havuzları başta olmak üzere sıcağa bağlı bozulan besinlerin rahatsızlıklara neden olduğu belirtildi.

Bayram tatilinin başlamasından sonra 65 bin olan nüfusu artan Karasu ilçesinde İlçe Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine Perşembe günü 2 bin 98, Cuma günü ise 1264 kişi başvurdu. 2 gün içerisinde 1516 kişi bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayeti ile tedavi gördü. Sağlık Müdürlüğü konu ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Sağlık Müdürlüğü vakaların turistik amaçlı ilçeye gelen kişiler olduğunu belirterek, şu açıklamada bulundu:

“İki gün içinde toplam 1516 vaka bulantı, kusma, karın ağrısı veya ishal şeklinde başvurmuştur. Bunların 154’ü 5 yaş altı, gerisi 5 yaş üzeri vakadır. Vakaların yapılan sorgulamalarında herhangi bir ortak su ya da besin kaynağı tespit edilememiştir. Vakalar turistik amaçlı Karasu’ya gelenler olduğu gibi fındık işçilerinde de aynı tablolar görülmüştür. SASKİ su analizleri normal çıkmıştır.”

Hastaların hepsinin kısa süreli tedavi gördüğü belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

“Karasu ilçesinin nüfusu resmi kayıtlara göre 65 bin olmasına rağmen 9 günlük tatil sırasında 10-15 kat arttığı resmi olmayan kaynaklara göre açıklanmaktadır. Dolayısıyla aşırı kullanılan site ve otel havuzları başta olmak üzere, aşırı sıcağa bağlı dehidratasyon vakaları ve saklama koşullarını kaybedebilen besinlerle oluşabilen gastroenterit vakaları hastanemize başvurmaktadır. Hastaların hepsi kısa süreli müşahedede tedavi edildikten sonra taburcu edilmiştir. Şu ana kadar yatış gerektiren ağır vaka olmamıştır. Hastane personelleri 3 kat arttırılmış olup hastaların tedavilerinin geciktirilmemesi için her türlü önlem alınmıştır. Başta hastane başhekimimiz Op.Dr.Celalettin Akyol olmak üzere tüm hastane yönetimi iki gündür tam mesai şeklinde hastanede bulunmakta ve çalışan personellere destek vermektedirler. Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı görevi başında olup, normal poliklinik hizmeti yapmaktadır. Sağlık Müdürlüğü olarak hastanede tüm diğer sağlık çalışanlarımızla birlikte takiplerimiz devam etmektedir.”

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