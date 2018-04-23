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Şaka değil prosedür

Gelin ‘Hayır demek ne mümkün’ deyince memur nikahı iptal etti

Şaka değil prosedür

Gelin ‘Hayır demek ne mümkün’ deyince memur nikahı iptal etti

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:35
Şaka değil prosedür

Bir nikâh memuru, “Eş olarak kabul ediyor musunuz” sorusuna gelinin “Hayır demek ne mümkün” yanıtını vermesi üzerine nikâhı iptal etti.

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Nikahlarda tarafların net ve yalın şekilde “Evet” demesi prosedür gereği bir zorunluluk. Memurların ‘elbette’ gibi kelimeleri bile geçerli saymaması gerekiyor. Bu şekli düzenleme, zorla evlendirilme ihtimaline karşı uzun yıllar önce alınmış bir önlem. Nikâh memurlarının zaman zaman “Kabul ediyorum” gibi yanıtları bile geçerli saymadığı görünüyor ama genelde yanıt “Evet”e çevrildikten sonra nikâh kıyılıyor. Prosedürün kayıtsız şartsız uygulanmasına ise Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kıyılan bir nikâhta tanık olundu.

Önce şaka yapıyor sandılar

​Turgutlu’da bir çeyiz mağazasında çalışan 24 yaşındaki Hatice Koşman ile bir firmada çalışan 26 yaşındaki Turgut Dinçer Güneri evlilik kararı aldı. İki genç Turgutlu Belediyesi Nikâh Salonu’nda nikah masasına oturdu.

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Turgutlu Belediyesi Nikâh Memuru Ali Akça’nın “Turgut Dinçer Güneri’yi eş olarak kabul ediyor musunuz” sorusuna gelin Koşman, “Hayır demek ne mümkün? Tabi ki, evet” diye yanıt verdi. Bunun üzerine nikâh memuru Akça, “Ben gidiyorum” diyerek masadan kalktı. Gelin, damat ve davetliler önce memurun şaka yaptığını sandı. Ama memur kapıya yönelince işin ciddiyetini anladılar.

Salonda ‘isyan’

Gelin, damat ve konukların ikna etmeye çalıştığı nikâh memuru, kararından vazgeçmeyince gerginlik yaşandı. Bunun üzerine nikâh memuru Akça, salonun özel güvenlik görevlilerinden polis çağırmalarını istedi. Gelen polis ekipleri de Akça’yı ikna edemeyince nikâh işlemi iptal edildi.

Damat: Bizi bilgilendirmedi

Damat Turgut Dinçer Güneri yakın çevresine şunları söyledi: “Nikah öncesinde, prosedür hakkında bizi bilgilendirmedi. Sorusuna nişanlımın verdiği cevabın ardından hiçbir açıklama yapmadan da masadan kalkıp, gitti. Kendisi, ‘hayır‘ kelimesini duyunca masadan kalktığını söylüyor. Sonrasında ne dediysek de ikna edemedik.”

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