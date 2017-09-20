'Sağlıklı Ve Dengeli Beslenme Okul Başarısında Etkili'

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Handan Üstündağ, sağlıklı ve dengeli beslenmenin çocuğun gelişimine sunduğu katkının yanı sıra okul başarısında da etkili olduğunu bildirdi.

DOÇ. DR. ÜSTÜNDAĞ:"SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME, ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE SUNDUĞU KATKININ YANI SIRA OKUL BAŞARISINDA DA ETKİLİ"

"OKUL ÇOCUĞU DÖNEMİNDEKİ BESLENME, SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARININ KAZANILMASI VE ERİŞKİN YAŞTA ORTAYA ÇIKABİLECEK SAĞLIK SORUNLARININ ÖNLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR"

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Handan Üstündağ, sağlıklı ve dengeli beslenmenin çocuğun gelişimine sunduğu katkının yanı sıra okul başarısında da etkili olduğunu bildirdi.

Üstündağ, yaptığı yazılı açıklamada, yaşamın ilk yılında beslenmenin, büyümenin başlıca belirleyicisi olduğunu belirtti.

Okul çocuğu dönemindeki beslenmenin, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması ve erişkin yaşta ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Üstündağ, şunlar kaydetti:

"Ancak çocuğun toplum yaşamına ilk kez bilinçli olarak girdiği okul çağı döneminde, genellikle okulda ve okul dışında tek başına kalan çocukta, yanlış beslenme alışkanlıkları sıkça görülmektedir. Çocuğun ne miktarda ve hangi tür besinlere ihtiyacı olduğunu bilmemesi, düzensiz besin alımı, yanlış besin seçimi, besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanmasındaki hatalı uygulamalar, okullarda verilen ve yenilen besinlerin uygun olmayışı, beslenme sorunlarına neden olmaktadır."

Üstündağ, sağlıklı ve dengeli beslenen çocukların büyüme ve gelişmelerinin tam olacağına işaret ederek, "Vücut dirençleri artarak bulaşıcı hastalıklardan korunmaları, algılama, öğrenme ve dikkatini toplaması sağlanır. İleriki yaşam için dengeli beslenmeyi öğrenir. Zeka düzeyi ve bağışıklık sistemi güçlenir. Karşılaşabileceği çoğu hastalık için önlem alınması sağlanır." ifadelerini kullandı.

"YEMEĞİN GÖRÜNÜMÜ ÇOCUĞUN BESLENMESİNDE ETKİLİ"

Çocukların akranlarıyla kıyaslanmaması gerektiğinin altını çizen Üstündağ, şöyle devam etti:

"Yemeğin görünümü çocuğun beslenmesinde etkili. Yemeğin görünümü, kokusu ve sunumu çocuk için seçici bir özelliktir. Çocuğun hiç sevmediği gıdalar, sevilenlerin arasına karıştırılıp güzel bir sunumla yedirilebilir. Gün içinde çocuğun sıvı alımı takip edilmelidir. Çocukları taze sıkılmış meyve suyu, süt, ayran ve en başta suya alıştırmak önemlidir. Çocuklar çikolata, tatlı ve fast food tüketebilirler fakat önemli olan bunları ara sıra, alışkanlık haline dönüştürmeden vermektir. Çocuğunuza daha fazla yemesi için ısrar etmeyin. Başka çocuklarla karşılaştırma en sık yapılan hatadır."