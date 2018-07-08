Sağlık Bakanlığı: 10 Ölü, 73 Yaralı Var

Son dakika! Sağlık Bakanlığı kaza bilançosunu açıkladı: 10 Ölü, 73 Yaralı

Sağlık Bakanlığıı kaza bilançosunu açıkladı: 10 Ölü, 73 Yaralı var. Bölgeye, havadan ve karadan ambulans sevkleri sürüyor.

100'ÜN ÜZERİNDE AMBULANS SEVK EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş İstanbul-Kapıkule seferini yapan tren kazasında ilk belirlemelere 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin yaralandığını söyledi. Bölgeye 100'ün üzerinde ambulans sevk edildiği bildirildi.

BAKANLAR DA BÖLGEDE

Kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı.

"YARALILARIMIZA ACİL ŞİFALAR, HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz" denildi.