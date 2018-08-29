banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93281
ALTIN
250.718
DOLAR
6.4153
STERLİN
8.4161
EURO
7.5091
İçki hırsızı yakalandı
İÇKİ HIRSIZI YAKALANDI
Bir bu eksikti
BİR BU EKSİKTİ
Çocuklar bıçaklı kavga yapıyor
ÇOCUKLAR BIÇAKLI KAVGA YAPIYOR
Lefkoşa’da Bonzai operasyonu
LEFKOŞA'DA BONZAİ OPERASYONU
banner282
Flaş Haber
Bir bu eksikti
Kapat

Sağanak ve fırtına ilçeyi bu hale getirdi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, etkili olan sağanak ve fırtına, aralarında 80 yıllık bir sögüt ağacının da bulunduğu 15 ağacın yıkılıp devrilmesine neden oldu.

Sağanak ve fırtına ilçeyi bu hale getirdi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, etkili olan sağanak ve fırtına, aralarında 80 yıllık bir sögüt ağacının da bulunduğu 15 ağacın yıkılıp devrilmesine neden oldu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:33
Sağanak ve fırtına ilçeyi bu hale getirdi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, etkili olan sağanak ve fırtına, aralarında 80 yıllık bir sögüt ağacının da bulunduğu 15 ağacın yıkılıp devrilmesine neden oldu.

İlçede akşam üzeri başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sularının toprağı yumuşatması ve bu sırada esen fırtına nedeniyle, Edip Akbayram Sokak’taki 80 yılık söğüt ağacı ile Atatürk Caddesi, Saruhan Caddesi ve Sanayi  Caddesi’ndeki 15 ağaç devrildi.

Fırtına sırasında dev ağaçların yıkıldığı görüldü. DHA

Fırtına sırasında dev ağaçların yıkıldığı görüldü. 

Avanos Belediyesi yetkilileri, yağış sonrası ilçede su baskınlarının da yaşandığını, ekiplerin su baskınlarına müdahale ettiğini, can kaybı olmamasının sevindirici  olduğunu belirtti. Yetkililer, Edip Akbayram Caddesi’ndeki sögüt ağacının 2 aracın üzerine devrildiğini ve içlerinde kimse bulunmayan araçlarda maddi hasar meydana geldiğini de ifade etti.

Devrilen ağaçlar nedeniyle park halindeki araçlar hasar gördü. DHA

Devrilen ağaçlar nedeniyle park halindeki araçlar hasar gördü.

Öte yandan, Halk Eğitim Merkezi karşısındaki esnaf da yağmur sularını Kızılırmak’a taşıyan kanalların dolması ve yetersiz kalması nedeniyle iş yerlerine suların dolduğunu belirtirken,  Çanakçılar Çarşısı’nda işyerlerinin önünde bulunan çanakların ve toprak işleme el eserlerinin fırtınadan zarar gördüğünü söylediler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa ve ilçeleri doluya teslim oldu!
Manisa ve ilçeleri doluya teslim oldu!
5 vatandaşı rehin alan teröristler etkisiz hale getirildi
5 vatandaşı rehin alan teröristler etkisiz hale getirildi
Galatasaray Tolga Ciğerci'yi gönderdi
Galatasaray Tolga Ciğerci'yi gönderdi
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
Medya Oscarları sahiplerini buldu
Medya Oscarları sahiplerini buldu
14 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç taciz
14 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç taciz
Başkan Erdoğan: Bir ölürüz bin diriliriz
Başkan Erdoğan: Bir ölürüz bin diriliriz
Avrupa’da 5 milyon euro, Türkiye’de 95 milyon TL
Avrupa’da 5 milyon euro, Türkiye’de 95 milyon TL
Başkent’te yangın ve patlama paniği!
Başkent’te yangın ve patlama paniği!
Soma Faciası Davasının Gerekçeli Kararı Açıklandı!
Soma Faciası Davasının Gerekçeli Kararı Açıklandı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim