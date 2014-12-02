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Sadece Hayatını Değil Yüzünü De Değiştirecek

İzmir’de, üniversite öğrencisi genç kadın,

Sadece Hayatını Değil Yüzünü De Değiştirecek

İzmir’de, üniversite öğrencisi genç kadın,

02 Aralık 2014 Salı 18:53
Sadece Hayatını Değil Yüzünü De Değiştirecek
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Sadece Hayatını Değil Yüzünü De Değiştirecek
İzmir’de, üniversite öğrencisi genç kadın, eski erkek arkadaşının şiddet ve tehditlerinden korunmak için yüzünü, kimlik bilgilerini ve öğrenim gördüğü üniversiteyi Türkiye’de ilk kez verilen kararla süresiz olarak değiştirecek.


Erkek şiddetinin arttığı son yıllarda şiddet mağduru kadınlar için emsal bir karar çıktı. Geçen Eylül ayında eski erkek arkadaşının üç yıldır süren şiddet ve tehditleri üzerine avukata başvuran genç kadın, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair kanun kapsamında Aile Mahkemesine koruma talebinde bulundu. Mahkeme, genç kadının süresiz olarak kimlik ve adres bilgilerinin gizli tutulması, kimlik ve diğer bilgi belgelerinin değiştirilmesi, vergi, nüfus cüzdanı, sosyal güvenlik bilgileri ve kayıtlarının değiştirilmesi, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı ve diploma gibi her türlü ruhsat ve resmi belgelerin değiştirilmesi, devam etmekte olduğu eğitim öğretim kurumunun değiştirilmesi ve fizyolojik görüntüsünün estetik ve cerrahi yolla veya estetik ve cerrahi yol gerekmeksizin değiştirilmesi ve buna uygun olarak kimlik bilgilerinin yeniden düzenlenmesine karar verdi. Daha önce şiddet mağduru bir kadın için sadece altı aylık süre ile isim ve soy isim değişikliği kararı verilirken, üniversiteli genç kadın için verilen karar emsal teşkil etti. Mahkeme, kararın bir hafta önce verilmesi ile kararların yerine getirilmesi için cumhuriyet savcılığına re’sen yazı gönderdi. Kararın icrası cumhuriyet savcılığı tarafından gerçekleştirilecek. Genç kadının kimlik bilgilerinin değiştirilmesinin yanı sıra estetik ameliyatları da yine devlet imkanıyla yapılacak.

“KARARI OLUMLU BULUYORUZ”
Genç kadının avukatı Mehmet Harun Elçi, alınan kararın şiddet mağduru kadınların faydalanabileceği ve diğer mahkemelere yol gösterebileceği bir karar olduğunu belirtti. Kararın sonuç itibariyle sevindirici olduğunu vurgulayan Elçi, “Kadınların haklarının bilincinde olması ve Aile Mahkemelerine müracaat etmeleri halinde bu konuda mahkemelerin daha duyarlı davranarak buna benzer kararların alınmasını temenni ediyoruz. Bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla daha önce buna benzer olarak sadece isim ve soy isim değişikliğinin altı ay süreyle değiştirilmesi kararı verilmiş ama bu istenen düzeyde bir süre değil. Bu kapsamda süresiz şekilde kimlik bilgilerinin değiştirilmesi temenni edilendir. O nedenle biz çıkan bu kararı son derece olumlu buluyoruz. Estetik ameliyat devletin imkanlarıyla yapılacak. Müvekkilin şiddet mağduru olması, evinden yurdundan olması, şiddet nedeniyle çalışacak durumda olmaması nedeniyle bu ancak devlet imkanıyla sağlanabilir” dedi.

“ESAS OLMASI GEREKEN KİŞİLERİN CEZALANDIRILMASIDIR”
Estetik ameliyatın ardından genç kadının önceki görüntüsünden tamamen farklı bir görüntüye kavuşacağını kaydeden Elçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Düşünün dünyaya bir kez geliyorsunuz ve fizyolojik görünümünüzden son derece memnunsunuz ancak sadece size rahatsızlık veren bir kimse yüzünden fizyolojik görünümünüzü değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu aslında istenen bir şey değil. Kararı olumlu yorumluyoruz ama esas olması gereken bu değil. Esas olması gereken, devletin pozitif koruma yükümlülüğüyle şiddeti yapan kişileri bularak cezalandırmasıdır.” 

Son Güncelleme: 02.12.2014 18:55
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Sadece Hayatını Değil Yüzünü De Değiştirecek
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