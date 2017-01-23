Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztek: “kıbrıs’ta İki Devlet Vardır, Bundan Ötesi Yoktur”

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Latif Öztek, KKTC yöneticilerinin oyuna geldiğini iddia ederek, "İsviçre'de yapılan görüşmelere katılıyorlar. Kıbrıs'ta yine sıkıntılı bir sürecin başlayacağı endişesi taşıyoruz. Kıbrıs batılıların insafına bırakılmayacak kadar önemlidir. Kıbrıs'ta iki devlet vardır, bundan ötesi yoktur" dedi.

Antalya, 23 Ocak 17 : Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Latif Öztek, KKTC yöneticilerinin oyuna geldiğini iddia ederek, "İsviçre'de yapılan görüşmelere katılıyorlar. Kıbrıs'ta yine sıkıntılı bir sürecin başlayacağı endişesi taşıyoruz. Kıbrıs batılıların insafına bırakılmayacak kadar önemlidir. Kıbrıs'ta iki devlet vardır, bundan ötesi yoktur" dedi.

AA’nın haberine göre, çeşitli temas ve ziyaretler için Antalya'da bulunan Öztek, partisinin Antalya Ocak Ayı İl Divan toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Öztek, son dönemde dünyada ve özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasında çok önemli gelişmelerin yaşandığını dile getirdi.

Kıbrıs müzakerelerine ilişkin de Öztek, 1974'te huzura kavuşmuş Kıbrıs konusunda birilerinin huzursuzluk çıkarmaya çalıştığını belirtti. Öztek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yöneticilerinin oyuna geldiğini iddia ederek, "İsviçre'de yapılan görüşmelere katılıyorlar. Kıbrıs'ta yine sıkıntılı bir sürecin başlayacağı endişesi taşıyoruz. Kıbrıs batılıların insafına bırakılmayacak kadar önemlidir. Kıbrıs'ta iki devlet vardır, bundan ötesi yoktur." ifadelerini kullandı.

Öztek, konuşmasının ardından partisine katılan 2 kişiye rozet taktı.

(AA-RU/ÖK)