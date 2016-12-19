Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne Silahlı Saldırı



Rusya Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov Ankara’da silahlı suikasta uğradRusya Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov Ankara’da silahlı suikasta uğradı. Saldırı Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir resim sergisi açılışı sırasında gerçekleşti. Açılışın ardından konuşma yapmak için kürsüye gelen bu Büyükelçi Andrey Karlov bu sırada silahlı saldırıya uğradı. Andrey Karlov ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Hürriyet foto muhabiri Haşim Kılıç yaşananları şöyle anlattı: Rus büyükelçiliğinin düzenlediği bir fotoğraf sergisi vardı. Konuşma sırası büyükelçiye geldiğinde bizim koruma olduğunu düşündüğümüz, siyah takım elbiseli bir adam büyükelçinin arkasında duruyordu. Bir anda havaya ateş açtı. Ardından büyükelçiyi vurdu.Saldırgan daha çok Halep'le ilgili şeyler söyledi. Sonra insanların dışarı çıkmasını istedi. İnsanlar dışarı çıkarken birkaç el daha ateş etti büyükelçinin bedenine. Sanırım o esnada bir mermide davetlilerden birinin ayağına geldi. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin güvenlikleri bir polis kimliği göstererek girdiğini söyledi. İçeride yaklaşık 100 kişi vardı davetli olarak tamamını boşalttı. İnsanlar kaçarken büyükelçiye birkaç el daha ateş etti.Özel Harekat ve polis ekipleri binanın çevresini çevirdi. 15-20 el silah sesi duyuldu. Çatışma yaşandığı belirtiliyor."Gözümüzün önünde silahlı saldırıya uğradı. Kendimizi dışarıya zor attık" dedi.