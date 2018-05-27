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Rusya ile 1 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü tahkim süreci için anlaşmaya vardığını ve 1 milyar dolarlık hakkın seçimden önce Hazine'ye alınacağını belirtti.

Rusya ile 1 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü tahkim süreci için anlaşmaya vardığını ve 1 milyar dolarlık hakkın seçimden önce Hazine'ye alınacağını belirtti.

27 Mayıs 2018 Pazar 12:41
Rusya ile 1 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı!

Rusya ile 1 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü tahkim süreci için anlaşmaya vardığını ve 1 milyar dolarlık hakkın seçimden önce Hazine'ye alınacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü tahkim süreci için anlaşmaya vardığını ve 1 milyar dolarlık hakkın seçimden önce Hazine'ye alınacağını belirterek, 'Rusya ile bir ikinci konuda daha mutabık kaldık. O da TürkAkım projesinin ikinci hattını 2019'un sonuna kadar Rusya ile birlikte tamamlayacağız. 2019 bitmeden önce bir büyük, çılgın projemizi daha hayata geçireceğiz.' dedi.

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