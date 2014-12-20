Rusların Tek Çaresi Türkiye!

Ülkelerindendeki krizden etkilenen borçlu Ruslar, bunu ödeyebilmek için Antalya'daki evlerini satışa çıkarmaya başladı.



Antalya'da ağırlıklı olarak Ruslarla çalışan Tolerance Yatırım adlı uluslararası emlak firmasının ortaklarından Ukraynalı Sergey Volchenkov, Rusya'daki politikalardan dolayı büyük bir kriz yaşandığını söyledi. Rublede büyük oranda değer kaybı olduğunu anlatan Sergey Volchenkov, "Ruslar şimdi Antalya'dan ev alma değil, kendini kurtarma derdinde. Hatta bazıları Antalya'daki evini bile satıp Rusya'daki borçlarını ödeyebilme telaşında" dedi.



RUSLAR OLANLARI ANLAMAYA ÇALIŞIYOR





Antalya'da 12 yıldır Türk ortağıyla birlikte emlakçılık yapan Sergey Volchenkov şöyle devam etti: “Rusya'da çok büyük kriz oldu, rublenin değeri yarı yarıya düştü. Kimse bu kadar büyük düşüş beklemiyordu. Rubledeki değer kaybı nedeniyle Rus alıcılar şimdi ne yapacağını bilmiyor. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorlar. Böyle bir ortamda yurtdışından ev almak onlar için ikinci planda kaldı. Doğal olarak piyasalar da etkilenecek, değişecek. Çünkü artık alım gücü de azalıyor. Rubledeki değer kaybından emlak piyasası çok ciddi etkilenecek. Rus müşterilerde ciddi azalma bekliyoruz."



KAZANÇLARI RUBLE



Rusların kazancının ruble olduğunu, Antalya'daki dairelerin ise dolar ve euro üzerinden satıldığını anlatan Sergey Volchenkov, sadece emlak sektörünün değil, turizmin de krizden olumsuz etkileneceğini söyledi. Volchenkov, “Ben turizmci değilim, ama bence kriz, turizmi de kesinlikle etkileyecektir. Çünkü otel fiyatı dolar ve euro üzerinden hesaplanıyor" diye konuştu.



SIKINTI 1 YIL ÖNCE BAŞLADI



Antalya'da Rusların yanı sıra, Araplarla, İranlılarla, Avrupalılarla çalıştıklarını anlatan Sergey Volchenkov, “Ama bugüne kadar en büyük pazar Rus pazarıydı. 12 yıldır da onlarla çalışıyoruz. Yaklaşık 1 yıl kadar önce Rusya'da bir şeylerin iyi gitmediğini anlamaya başlamıştık. Bu yüzden stratejimizi değiştirdik. Rus pazarındaki kaybı öngördüğümüz için farklı pazarlara da ağırlık verdik. Ama doğal olarak etkilendik" dedi.



ANTALYA'DAKİ EVİNİ SATLIĞA ÇIKARANLAR ARTTI



Son dönemde Antalya'dan aldığı evi satmak isteyen Rusların sayısında da artış olduğunu anlatan Sergey Volchenkov, “Ruslardan bazıları Antalya'dan aldığı evi satmak için bize başvuruyor. Üstelik bir an önce satmak için fiyatı da düşük tutuyorlar. Çok sayıda değil ama böyle gelenler oluyor. Önceden böyle bir şey yoktu. Bana göre bu daha da çoğalacaktır. Eskiden biz İngilizlerin evlerini Ruslara satardık. Şimdi de Ruslardan alıp başkalarına satacağız" dedi.



NEDEN KONYAALTI



Rusların Konyaaltı'nı tercih etmesindeki en önemli etkenin denize ulaşım ve burada uygulanan projeler olduğunu anlatan Volchenkov, “Lara bölgesi de denize yakın ama orada denize girebilmek için Kundu'ya gitmeniz ya da Konyaaltı'na gelmeniz lazım. Konyaaltı sahil kenarında olduğu için yabancılar genellikle burayı tercih ediyor. Konyaaltı'nda da en yeni projelerin olduğu Liman Mahallesi tercih ediliyor. Bazılarının kapalı havuzu var, SPA var, fitness'i var, hamamı var. Antalya'de en fazla Rus nüfus bu bölgede yaşıyor. Hatta Rus parkı da yapıldı burada" diye konuştu.



SEKTÖR ETKİLENİR



Antalya Rusya Dostluk Derneği Başkanı Marina Sorokina da rubledeki değer kaybı nedeniyle artık Rusların eskisi gibi Antalya'dan ev sahibi olamayacağını söyledi. "Bu konuda neler yapılabilir bilmiyorum" diyen Sorokina, Antalya emlak sektörünün bundan etkilenebileceğini kaydetti.



RUBLE KARŞISINDA FİYATLAR UÇTU



Antalya'da 30 Mart seçimlerinde Ak Parti'den Konyaaltı Belediye Meclis Üyeliği'ne aday gösterilen Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı da Ruslar için artık Antalya'da ev fiyatlarının uçtuğunu söyledi. Rus rublesindeki değer kaybı nedeniyle artık birçok Rus için bunun hayalden öteye gidemeyeceğini anlatan İrina Balcı, “Şu anda emlak piyasasındaki durgunluğun bir nedeni de noel olabilir. Noel döneminde insanlar emlak alım satımıyla fazla ilgilenmez. Buna karşılık Rusya'da dolar üzerinden kazananlar için bu kriz bir fırsat da oluşturabilir. Rusya'da kazandıklarını Antalya'ya gayrimenkule yatıranlar da olabilir" dedi.



Antalya Emlakçılar Odası Başkanı Şeref Sağlam da emlak satışlarında durgunluk olduğunu belirterek, "Sadece Rus pazarında değil, genel bir durgunluk var" dedi.



RUSLARIN 7 BİN TAŞINMAZI VAR



Antalya'da yabancılara ait 50 bine yakın taşınmaz bulunuyor. Bu taşınmazlardan yaklaşık 7 bini ise Rus vatandaşlarına ait. Antalya'da geçen yıl yabancılara 5 bin 548 konut satılırken, bu rakam 2014'ün 10 aylık döneminde 5 bin 486'da kaldı.



Son Güncelleme: 20.12.2014 12:27