Rus Büyükelçi’ye Suikast Düzenleyen Kişinin Kimliği Belli Oldu



Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren saldırganın polis memuru Mert Altıntaş olduğu öğrenildi. Altıntaş'ın görevli olmadığı belirtildi.Ankara’da Sanat galerisinin açılışı sırasında Rusya Büyükelçi’si Andrey Karlov’u vurarak öldüren saldırganın kimliği ortaya çıktı. Rus büyükelçiye 5 el ateş eden kişi Çevik Kuvvette görevli, polis memuru Mert Altıntaş olduğu belirlendi. 1994 Aydın Söke doğumlu Altıntaş çatışma sonucu ölü ele geçirildi.Altıntaş’ın, saldırıyı gerçekleştirdiği yerde herhangi bir görevi olmadığı belirtildi.Saldırgan Altıntaş’ın Sanat Galerisi’ne polis kimliğini göstererek giriş yaptığı belirtildi.