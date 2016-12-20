Rus Büyükelçiliği Önünde Yoğun Güvenlik Önlemleri Alındı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katıldığı bir fotoğraf sergisi açılışında silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Büyükelçiliğin önündeki cadde trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri ve TOMA'lar caddede güvenlik önlemleri alırken, büyükelçilikte taziyelerin kabulü devam ediyor.
Bayrakların yarıya indirildiği elçiliğin girişindeki panoda, Büyükelçi Karlov'un saldırıya uğradığı "Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya” sergisinin afişinin bulması dikkati çekti.
Bu arada silahlı saldırı sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un cenazesi, Adli Tıp Kurumuna getirildi.