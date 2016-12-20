Rus Büyükelçiliği Önünde Yoğun Güvenlik Önlemleri Alındı

Bu arada silahlı saldırı sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un cenazesi, Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Büyükelçiliğin önündeki cadde trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri ve TOMA'lar caddede güvenlik önlemleri alırken, büyükelçilikte taziyelerin kabulü devam ediyor.