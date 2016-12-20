Rus Büyükelçi Karlov'un Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülmesi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, Bu saldırı, Rusya ve Türkiye arasında özellikle Suriye'de ateşkesin sağlanması, sivil insanların kurtarılması ve insani yardımların ulaştırılması, Suriye'de siyasi bir çözüm için iki ülke arasında oluşan iş birliğini de hedef almıştır dedi.

ÇAVUŞOĞLU: "RUSYA VE TÜRKİYE ARASINDA OLUŞAN İŞ BİRLİĞİ HEDEF ALINDI”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, "Bu saldırı, Rusya ve Türkiye arasında özellikle Suriye'de ateşkesin sağlanması, sivil insanların kurtarılması ve insani yardımların ulaştırılması, Suriye'de siyasi bir çözüm için iki ülke arasında oluşan iş birliğini de hedef almıştır." dedi.

Çavuşoğlu, Rus basınına yaptığı açıklamada, Karlov'un vefatından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye ve Türk halkı olarak üzüntü duyduklarını vurguladı.

Karlov'un ailesine ve Rus halkına başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, "Herkes bu alçakça saldırının hedefinin ne olduğunu çok iyi görüyor, biliyor. Öylesine alçak bir saldırı ki sırtından kalleşçe büyükelçi vuruluyor ve vefat ediyor. Biz bu alçak saldırının ilişkilerimize zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Büyükelçi Karlov'a yönelik saldırıyı "provokasyon" olarak niteledi.

Bu saldırıyla Türkiye ile Rusya arasındaki dostane ilişkilerin hedef alındığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ayrıca bu saldırı, Rusya ve Türkiye arasında özellikle Suriye'de ateşkesin sağlanması, sivil insanların kurtarılması ve insani yardımların ulaştırılması, Suriye'de siyasi bir çözüm için iki ülke arasında oluşan iş birliğini de hedef almıştır ama biz Türkiye ve Rusya olarak buna müsaade etmeyeceğiz ve bu süreci devam ettireceğiz, iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Özellikle de terör örgütlerine karşı dayanışmamızı ve iş birliğimizi daha da artırarak devam ettireceğiz."

Bakan Çavuşoğlu, saldırıyı gerçekleştireni kimin desteklediğini bulmak için Rusya ile çalışacaklarını belirtti.

Saldırının arkasında kimlerin olduğunu bulup bunu yapanlardan hesabını soracaklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Bu saldırı ile ilgili soruşturmanın birlikte yürütülmesi konusunda Sayın Putin'in önerisine Sayın Cumhurbaşkanımız hemen olumlu cevap verdi. Rus uzmanlar da Türkiye'ye doğru yola çıkacaklar. Oluşturacağımız ortak heyetle bunu birlikte soruşturacağız ve ortaya çıkaracağız."

Büyükelçi Karlov'un gerçekten mükemmel bir diplomat olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin soğuk olduğu dönemde bile süreci çok iyi yönettiğini, ilişkilerin iyileşmesi ve diplomatik kanalların açık kalması için büyük gayret sarf ettiğini anlattı.

Çavuşoğlu, Moskova'da bulunduğu süre içerisinde mevkidaşı Sergey Lavrov ile ikili görüşme gerçekleştireceğini ve Türkiye, Rusya, İran arasındaki üçlü görüşmeleri de yapacaklarını ifade etti.

Ayrıca Çavuşoğlu, randevu talebi olmamasına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini kabul etmesi halinde bundan onur duyacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, Rus uzmanlarla nasıl bir iş birliği gerçekleştirileceğine dair soru üzerine, "Şu ana kadar biz tüm ilgili kurum ve kişileri adeta seferberlik içinde harekete geçirdik. Rus uzmanlar da geldikten sonra tam bir iş birliği olacak ve bu süreci birlikte ortak yürüteceğiz." diye konuştu.