Rus Büyükelçi Karlov'un Otopsisi Tamamlandı

Adli Tıp Kurumundaki otopsi, "Minnesota Protokolü" çerçevesinde Türk ve Rus yetkililerin katılımıyla yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'in de katıldığı otopsi, yaklaşık 3 saat sürdü.

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