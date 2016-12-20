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20 Aralık 2016 Salı 14:02

Rus Büyükelçi Karlov'un Otopsisi Tamamlandı

Rus Büyükelçi Karlov'un Otopsisi Tamamlandı
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SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLDÜRÜLEN KARLOV'UN, ADLİ TIP KURUMUNDA YAPILAN OTOPSİ İŞLEMİ SONA ERDİ

KARLOV'UN NAAŞI, RUSYA'YA NAKLEDİLMEK ÜZERE CENAZE ARACIYLA ESENBOĞA HAVALİMANI'NA GÖNDERİLDİ

Başkentte silahlı saldırı sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un otopsi işlemi tamamlandı.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi, "Minnesota Protokolü" çerçevesinde Türk ve Rus yetkililerin katılımıyla yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'in de katıldığı otopsi, yaklaşık 3 saat sürdü.

Karlov'un naaşı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait cenaze aracıyla, Rusya'ya nakledilmek üzere Esenboğa Havalimanı'na gönderildi.

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