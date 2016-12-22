Rus Büyükelçi Karlov'un Öldürülmesine İlişkin Soruşturma

Saldırgan ile aynı şubede çalışan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lar ile emniyet teşkilatından ihraç edilen A.K'nin İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren ve vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın meslekten ihraç edilen bir polis arkadaşı gözaltına alındı.