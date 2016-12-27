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27 Aralık 2016 Salı 20:07

Rus Büyükelçi Karlov'a Suikast Samanyolu TV'de İşlenmiş

Rus Büyükelçi Karlov'a Suikast Samanyolu TV'de İşlenmiş
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Rus Büyükelçi Karlov'a Suikast Samanyolu TV'de İşlenmiş
Dizide Rus büyükelçiye üstelik bir resim sergisinde gerçekleştirilmeye çalışılan suikast girişimi, Karlov suikastinden farklı olarak son anda korumalar tarafından farkedilerek engelleniyor

FETÖ'nün yayın organlarından Samanyolu TV'de daha önceden yayınlanan bir dizide Rus Büyükelçi Karlov'a suikastin işlendiği ortaya çıktı. Suikast sahnesi Rus Büyükelçi Karlov'a yapılan suikastle birebir benzerlikler taşıyor.

FETÖ'nün yayın organlarından Samanyolu TV'de yayınlanan Nizama Adanmış Ruhlar'ın 89. bölümünde yayınlanan büyükelçiye suikast sahnesinde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastinin işlendiği görüldü. FETÖ terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıkan suikastçi polisin de, Rus Büyükelçi'ye gerçekleştirdiği suikastın Samanyolu TV'deki dizinin birebir aynısı olduğu görülüyor.

Dizideki sahnede büyükelçi eşiyle bir resim sergisini ziyaret ediyor. Burada serginin Zaman Gazetesi'nde düzenlenmesinde ilginç bir detay olarak ortaya çıkıyor. .Resim sergisini gezen büyükelçi rolündeki şahıs eşiyle birlikte resimlere bakıyor ve resimlerden birini beğeniyor, bu sırada suikastçi büyükelçinin içeceğin zehir katıyor.

Ancak suikast başarılı olamıyor. Bunun üzerine , resim sergisinde tanıtım yapan bir kadın rolündeki şahıs çantasındaki silahı suikastçiye teslim ediyor. Suikastçi büyükelçiye doğru ilerlerken korumalar tarafından tespit ediliyor ve suikast engelleniyor.


Suikastin engellenmesi haricinde dizideki bütün sahne Ankara'nın Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti ile birebir örtüşüyor.


 



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