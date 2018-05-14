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"Rum tarafı hidrokarbon faaliyetlerinde ısrar ederse..."

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Rum tarafı, Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmekte ısrar ederse, bölgedeki güvenlik ve istikrarın sürekli tehlikede olacağını kaydetti ve “Bunu açık ve net söylüyorum"dedi.

"Rum tarafı hidrokarbon faaliyetlerinde ısrar ederse..."

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Rum tarafı, Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmekte ısrar ederse, bölgedeki güvenlik ve istikrarın sürekli tehlikede olacağını kaydetti ve “Bunu açık ve net söylüyorum"dedi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:46
"Rum tarafı hidrokarbon faaliyetlerinde ısrar ederse..."

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İNGİLTERE'DE…

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Rum tarafı, Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmekte ısrar ederse, bölgedeki güvenlik ve istikrarın sürekli tehlikede olacağını kaydetti ve “Bunu açık ve net söylüyorum"dedi.

Erdoğan,İngiltere’de düşünce kuruluşu Chatham House'da yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

"Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye'nin güçlü desteğiyle yarım asırdır hep çözüm yönünde çaba harcamıştır. Kıbrıs Rum tarafı ise bir türlü Kıbrıslı Türkler ile siyasi eşitlik temelinde ortaklık kurmaya yanaşmamıştır.

Rum tarafı, Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmekte ısrar ederse, bölgedeki güvenlik ve istikrar sürekli tehlikede olacaktır. Bunu açık ve net söylüyorum." diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 14.05.2018 17:13
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