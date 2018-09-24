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Rowan, Akdeniz'de Sondaj İçin Platform Sağlayacak

Rowan, Akdeniz'de Sondaj İçin Platform Sağlayacak

24 Eylül 2018 Pazartesi 15:46
Rowan, Akdeniz'de Sondaj İçin Platform Sağlayacak

TPAO İLE YAPILAN ANLAŞMANIN 2018 SONUNDA DEVREYE GİRMESİ BEKLENİYOR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de iki sondaj kuyusu açılması için ABD'li Rowan Companies şirketiyle platform sağlanması konusunda anlaştı.

Rowan Companies'ten yapılan yazılı açıklamada, sondaj için kullanılacak Rowan Norway platformunun 100 ile 140 gün süreyle faaliyet göstereceği ifade edildi.

Sözleşmenin bu yıl sonunda devreye gireceği belirtilen açıklamada, "TPAO ile Akdeniz'de 100 ile 140 gün sürecek iki sondaj kuyusu için platform sağlanması için anlaşıldı." ifadesi kullanıldı.

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta, Akdeniz'de birkaç ay içinde ilk sondaj faaliyetine başlanacağını açıklamıştı.

Son Güncelleme: 24.09.2018 20:21
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