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Rizeli atma türkücü Ahmet Çakar trafik kazasında hayatını kaybetti

Rize’nin sevilen atma türkü sanatçısı Ahmet Çakar, geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Rizeli atma türkücü Ahmet Çakar trafik kazasında hayatını kaybetti

Rize’nin sevilen atma türkü sanatçısı Ahmet Çakar, geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 20:15
Rizeli atma türkücü Ahmet Çakar trafik kazasında hayatını kaybetti

Rize’nin sevilen atma türkü sanatçısı Ahmet Çakar, geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Gece saat 02.00’de meydana gelen olayda, Rize’nin sevilen atma türkü sanatçısı 29 yaşındaki Ahmet Çakar’a ulaşamayan yakınları Çakar’ı aramaya başladı.

Çakar’ın olaydan yaklaşık 14 saat sonra Pilavdağı Mahallesi Erzurum Caddesi üzerinde kendisinin kullandığı 53 AT 351 plakalı kiralık otomobille dereye uçtuğu tespit edildi.

Olay yerine gelen 112 ve AFAD ekipleri Çakar’ı bulunduğu araçtan çıkarttı. Çakar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Külliyede atma türkü söylemişti

2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri, Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" adlı ödül törenine Rizeli bir başka atma türkü sanatçısı Osman Efedioğlu ile katılan Çakar, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atma türkü söyleyerek beğeni toplamıştı.

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