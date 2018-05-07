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Rekabet Kurulu'ndan Doğan Medya'nın Devrine İzin

Türkiye'de Rekabet Kurulunca, Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurulu'ndan Doğan Medya'nın Devrine İzin

Türkiye'de Rekabet Kurulunca, Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine izin verildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:28
Rekabet Kurulu'ndan Doğan Medya'nın Devrine İzin

Türkiye'de Rekabet Kurulunca, Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Doğan Holding bünyesindeki Doğan TV Holding, Doğan Gazetecilik, Doğan Haber Ajansı, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım, Mozaik İletişim Hizmetleri anonim şirketleriyle Doğan Media International GmbH'nin tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine onay verdi.

 BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

Öte yandan Kurul tarafından, Kuraray Co. Ltd, PTT Global Chemical Public Company Ltd. ve Sumitomo Corporation arasında ortak girişim kurulması, ERG Verbund Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin tüm hisselerinin Fadli Çelik, Hasan Çelik, Memet Çelik, Bilal Çelik, Tahir Çelik tarafından, A. Schulman Inc.'in tek kontrolünün LyondellBasell Industries N.V. tarafından, Noustique Perfumes S.L.'nin ortak kontrolünün Puig International S.A. ve BSH Hausgerate GmbH tarafından devralınması işlemlerine izin verildi.

Migros Ticaret AŞ ile Boyner Holding AŞ ve BNR Teknoloji AŞ arasında akdedilen iş birliği sözleşmesine bireysel muafiyet tanınmasını onaylayan Kurul, Riskli Sigortalılar Havuzu Çalışma Esasları ve Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen işleyiş kurallarına ise menfi tespit belgesi verilmesini kararlaştırdı.

Son Güncelleme: 07.05.2018 23:38
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