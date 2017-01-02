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02 Ocak 2017 Pazartesi 20:35

Reina’yı Kana Bulayan Terörist Böyle Kaçmış

Reina'yı Kana Bulayan Terörist Böyle Kaçmış
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Reina’yı Kana Bulayan Terörist Böyle Kaçmış
Reina'daki kanlı terör saldırısını düzenleyen teröristin olay sonrası nasıl kaçtığına ilişkin çarpıcı görüntüler yayınlandı.

Yılbaşı gecesi Ortaköy’deki eğlence mekanına saldırı düzenleyen ve 39 kişinin ölümüne neden olan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Habertürk TV’nin yayınladığı görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren teröristin olay yerinden kaçışı görülüyor. Teröristin olay yerinden taksi ile uzaklaştığı ve ardından da araçtan indiği görülüyor.

TAKSİCİYLE TARTIŞIP BAŞKA TAKSİYE BİNDİ
Taksiciyle tartışan saldırganın bir başka taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı kameralara yansıyor.


 




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