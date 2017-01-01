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01 Ocak 2017 Pazar 08:25

Reina Saldırısı O Diziyi Hatırlattı

Reina Saldırısı O Diziyi Hatırlattı
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Reina Saldırısı O Diziyi Hatırlattı

FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'de Rus büyükelçi suikastını neredeyse birebir yayınla 'Nizama Adanmış Ruhlar' dizisi büyük ses getirmişti.

İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından Reina'da yılbaşı gecesi meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin ise yaralandığı hain terör saldırısının düzenleniş biçimi, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Samanyolu TV'nin 'Kollama' adlı dizisini hatırlattı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a yönelik suikastı hatırlatan bölümüyle önceki hafta tartışma konusu olan 'Kollama' adlı dizide, 'Noel Baba'lı saldırı senaryosuna da yer verildiği ortaya çıktı. Büyükelçi suikastı dizinin 89. bölümünde yer alırken, 90. bölümde ise Noel Baba kılığındaki bir teröristin canlı bomba eylemi yapmak için bir okula gittiği görüldü.


 
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