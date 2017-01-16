Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ocak 2017 Pazartesi 21:43

Reina Saldırganı İstanbul Esenyurt'ta Yakalandı

Reina Saldırganı İstanbul Esenyurt'ta Yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Reina saldırganı İstanbul Esenyurt'ta yakalandı (Reina saldırganı yakalandı)

Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran ve 39 kişiyi katleden terörist Esenyurt'ta oğluyla birlikte sağ olarak yakalandı.

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 39 kişiyi katleden teröristin ele geçirildiği öğrenildi. Terörist, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda Kırgız arkadaşının evinde sağ olarak ele geçirildi.

Operasyon MİT ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla yürütüldü. Terörist İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandığı belirtilirken sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüleceği bildirildi.



Konuyla ilgili yetkililer "Esenyurt'ta site içerisinde bir operasyon düzenlendiğini biliyoruz. Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne gidecek." ifadelerini kullandı.



Ayrıntılar Geliyor...


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika.. Reina Saldırganı Yakalandı! Son Dakika.. Reina Saldırganı Yakalandı!
KURTULMUŞ: `SON ANDA KABUL EDİLEMEYECEK BİR HARİTA ORTAYA ÇIKARILDI...` KURTULMUŞ: `SON ANDA KABUL EDİLEMEYECEK BİR HARİTA...
YILDIRIM: "NE DEMEK (KKTC'Yİ) SATMAK, ÇOK AYIP BİR ŞEY. BU EN AZINDAN HAKİKATEN HADDİNİ BİLMEMEKTİR” YILDIRIM: "NE DEMEK (KKTC'Yİ) SATMAK, ÇOK...
TC CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ: `İKİ TOPLUMLU, İKİ DEVLETLİ BİR YAPININ KURULMASI MÜMKÜNDÜR` TC CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ: `İKİ TOPLUMLU,...
ERDOĞAN: “MİLLETİMİZ EKONOMİSİNE SAHİP ÇIKIYOR” ERDOĞAN: “MİLLETİMİZ EKONOMİSİNE SAHİP ÇIKIYOR”
Akdeniz’de Deprem Akdeniz’de Deprem
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Son Dakika.. Reina Saldırganı Yakalandı!

Haberi Oku