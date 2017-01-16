Reina saldırganı İstanbul Esenyurt'ta yakalandı (Reina saldırganı yakalandı)



Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran ve 39 kişiyi katleden terörist Esenyurt'ta oğluyla birlikte sağ olarak yakalandı.Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 39 kişiyi katleden teröristin ele geçirildiği öğrenildi. Terörist, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda Kırgız arkadaşının evinde sağ olarak ele geçirildi.Operasyon MİT ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla yürütüldü. Terörist İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandığı belirtilirken sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüleceği bildirildi.Konuyla ilgili yetkililer "Esenyurt'ta site içerisinde bir operasyon düzenlendiğini biliyoruz. Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne gidecek." ifadelerini kullandı.Ayrıntılar Geliyor...