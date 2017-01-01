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01 Ocak 2017 Pazar 10:19

Reina'nın Sahibi Herkesi Şoke Eden O İddiayı Yalanladı!

Reina'nın Sahibi Herkesi Şoke Eden O İddiayı Yalanladı!
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Reina'nın Sahibi Herkesi Şoke Eden O İddiayı Yalanladı!

Hürriyet Gazetesi’nin haberinde İstanbul Ortaköy’de gerçekleştirilen terör saldırısının 10 gün önceden ABD istihbaratı tarafından Rina’nın sahibi Mehmet Koçarslan’a bildirildiği iddia edilmiş ve güvenlik zaafına vurgu yapılmıştı. Kocarslan bugün tekrar bir açıklama yaparak bu iddiayı yalanları.
Mehmet Koçarslan'ın bu sözlerinin Hürriyet internet sitesinde yayınlanmasının ardından sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanlığı ve İstanbul emniyetine yönelik haksız saldırılar başladı. Bu yanlış algı operasyonuna Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan sert tepki gösterdi.

"SÖZLERİM ANLAMININ DIŞINDA PAYLAŞILDI"

Mehmet Koçarslan şunları söyledi: 'Sözlerim anlamının dışında paylaşıldı. İçim kan ağlıyor. Canlarımız öldü. Arkadaşlarım, misafirlerim öldü. İçim kan ağlıyor. Acımız bile tazeyken maalesef sözlerimden yanlış anlamlar çıkartılmış.

ABD İSTİHBARATI BANA BİLGİ VERMEDİ

Amerikan istihbaratı bana bilgi vermedi. 29 Ekim'de gazetelere, televizyonlara yansıyan ve kendi vatandaşlarına yönelik yaptıkları uyarıyı anlatmaya çalıştım. Dediğim sadece budur, verdiğim tepki buna yöneliktir. 17 Aralık'tan beri Beşiktaş'tan Bebek istikametine kadar İstanbul polisi 3 ayrı noktada kontrol noktası oluşturmuştu.



POLİS ARKADAŞLAR YAĞMURDA ÇAMURDA GÖREVİNİ YAPTI

Polis arkadaşlar yağmurda, çamurda görev yapıyor, aramalar gerçekleştiriyordu. Hatta dün bu kontrol noktaları 4'e çıkartılmış. Benim çalışanlarım bile işyerine bu aramalardan geçerek gelmişler. Bütün bu önlemlere rağmen hain saldırı gerçekleşti' dedi.

 
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