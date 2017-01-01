Reina'nın Sahibi Gözyaşları İçinde Anlattı: Amerika'dan İstihbarat Gelmişti



Saldırıya uğrayan Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, "Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. Göz göre göre bu saldırı meydana geldi" dedi.Hain terör saldırısının gerçekleştiği Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, "Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi." dedi.Hürriyet muhabiri Toygun Atilla, "Kendisine ulaştığımda ağlamaktan güçlükle konuşabiliyordu" şeklinde ifade ederek Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan'ın söylediklerini aktardı:"İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi."