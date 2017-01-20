REİNA KATLİAMCISI SÜREKLİ AYNI SORUYU SORUYOR

Reina saldırganı konuşmak için bunu istiyor



Reina saldırganı ile son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul polisinin operasyonuyla sağ olarak ele geçirilen DEAŞ'lı terörist Abdülgadir Masharipov'un (34) Özbekistan'daki Fergana Üniversitesi'nde Fizik Bölümü'nü okuyorken, ABD, İngiltere, Rusya, Kanada ve Avustralya tarafından terör örgütü kabul edilen Özbekistan İslami Hareketi'ne üye olduğu belirlendi.Son dakika: Örgütte hızla yükselerek emir yardımcısı olan Masharipov'un, El-Kaide ve Taliban'dan eğitim almak üzere Afganistan'a bu örgütün talimatıyla gittiği tespit edildi. 2011-2012 yılları arası burada silah eğitimi alan teröristin daha sonra örgütteki emir yardımcılığından azledildi. Sözkonusu hareket, 2015 yılında DEAŞ'a bağlılığını açıklamıştı.Özbekistan İslami Hareketi üyesiyken DEAŞ'a katılan teröristin, katliama uzanan bağlantılarında kritik bir isim daha deşifre oldu. İstihbarat kaynaklarının tespitlerine göre bu isim Ebu Cihad. DEAŞ'ta emirlik görevinde olan Ebu Cihad'ın, Masharipov'u Türkiye'ye saldırı için ikna eden ve hazırlayan isim olduğu belirtildi. Masharipov'un Ebu Cihad'la birçok kez irtibat kurduğu tespit edildi. Teröristin telefonunda Ebu Cihad'la görüşme metinlerine rastlandı. Ebu Cihad'ın açık kimliği araştırılıyor.Bu arada Reina katilinin İstanbul TEM Şube'deki sorgusu sürüyor. Terörist, ön sorgusunda polise çarpıcı bilgiler veriyor. Dikkat çeken bir detay ise, teröristin polise sürekli çocuğundan bahsediyor olması. Edinilen bilgilere göre terörist, polislerden erkek çocuğunu bir an önce bulmalarını isteyerek, “Çocuğumu bulun, bilgi paylaşımını hızlandırayım” dedi. DEAŞ kuryelerince Pendik'e götürüldüğü iddia edilen çocuk, bazı adreslere yapılan baskınlara rağmen henüz bulunamadı.DEAŞ'a yönelik son operasyonlarda tutuklanan 15 canlı bombanın ardından, İstanbul'da adliyeye sevk edilen 28 DEAŞ militanı daha tutuklandı. Teröristlerin Sultanbeyli Gölet mevkiinde çocukları örgüte alıştırmak için yasadışı bir mescit kurduğu ve Halkalı'da ise Caferilerin gittiği camilerde saldırı için keşif yaptıkları ortaya çıktı. Keşif yaptığı belirlenen tutuklu teröristlerden S.S.A.'nın, daha önce cezaevine gönderilen DEAŞ'lı 3 canlı bombayla irtibatı tespit edildi.Reina saldırganının İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürüyor. Polis, 3 DEAŞ’lı ve saldırganın 4.5 yaşındaki oğlunu bulmak için operasyonlarını sürdürüyor. Terörist Abdulkadir Masharipov’un sorgusu devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Masharipov’a silahı teslim eden ve Bakırköy’de kaçarken araçta bulunan 1 kişiyle 4.5 yaşındaki çocuğu elinde tutan 3 DEAŞ’lıyı yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor. Gözaltına alındıktan sonra sürekli olarak oğlunu soran Masharipov’un, “Silivri'deyken yanıma biri geldi. ‘Her yerde aranıyorsun. Çocuğunu alacağız, kaçacağın zaman getireceğiz’ diyerek benden aldılar” dediği öğrenildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 3 gündür gözaltında tutulan ve resmi sorgusu henüz başlamayan Masharipov’un, güvenlik gerekçesiyle sağlık kontrolüne götürülmediği ifade edildi. Haseki Hastanesi’nden bir doktorun emniyete götürülerek Masharipov’u sağlık kontrolünden geçirdiği ve rapor verdiği belirtildi.Öte yandan, terör ve istihbarat uzmanları tarafından yapılan sorgulamalarda Rakka’ya kaçış planı çıkan katliamcı Masparipov’un Reina katliamında kullanması için gönderileceği iddia edilen patlayıcılar da 30 Aralık 2016’da Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda ele geçirilmiş, 20 kişi gözaltına alınmıştı.