Reina'daki Teröriste Tekme Atmış!

Reina'da katliam yapan terörist, kaçarken böyle tekmelenmiş



Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy’deki eğlence mekânı Reina’da 39 kişiyi katlettikten sonra kayıplara karışan teröristin yeni görüntülerine ulaşıldı. Teröristin çıkmadan hemen önce bir kişi tarafından tekmelendiği görülüyor.Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy’deki eğlence mekânı Reina’da 39 kişiyi katlettikten sonra kayıplara karışan teröristin yeni görüntülerine ulaşıldı. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberindeki fotoğraflarda, teröristin çıkmadan hemen önce bir kişi tarafından tekmelendiği görülüyor.DEAŞ’lı teröristin saat 01.20’deki saldırısıyla birlikte Reina’da eğlenenler panik halinde kaçışmaya başlıyor.Kaçan bazı kişilerin yere düşenlerin üzerinden geçtiği, bazılarının da vurulan arkadaşlarını sürükleyerek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.Yılbaşı gecesi eğlence mekânındaki dehşet yaklaşık 5 dakika sürüyor. Korku dolu anlar yaşayan bazı kişiler bulundukları yerde masa ve koltuklarına altına saklanmaya çalışıyor.Bazı kişilerin de birbirlerine sarıldığı, birbirlerini korumaya çalıştığı görülüyor.