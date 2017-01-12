Reina'daki Saldırıda Önemli Gelişme

Reina'daki saldırıda gözaltı sayısı 35'e yükseldi



İstanbul Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanı Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, saldırıyla ilişkili oldukları iddiasıyla gözaltına aldığı şüpheli sayısı 35'e yükseldi.Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde tutulan zanlıların, ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina saldırısını, Özbek asıllı Abdulkadir Masharipov adındaki teröristin yaptığı öğrenilmişti. Terörist her yerde aranıyor.İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında 39 kişi ölmüş, 65 kişi de yaralanmıştı. Ölenlerin 25'i yabancı uyrukluydu. Saldırgan olay anındaki kargaşadan yararlanarak kaçmıştı.