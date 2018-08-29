Reform Eylem Grubu Bildirisi açıklandı

Reform Eylem Grubu Bildirisinde "Türkiye, AB’ye üyelik hedefi doğrultusunda, önümüzdeki süreçte çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

4. Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı'nın ardından yayımlanan ortak bildirgede, "Türkiye, AB’ye üyelik hedefi doğrultusunda önümüzdeki süreçte çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Reform Eylem Grubu Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildirgede, 11 Aralık 2015'te düzenlenen 3. REG Toplantısı'ndan bu yana Türkiye'nin içinden geçtiği 15 Temmuz hain darbe girişimi, olağanüstü hal (OHAL) ve terörle mücadelede alınan tedbirler ve katedilen mesafe vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk REG Toplantısı'nda AB'ye üyelik hedefi doğrultusunda OHAL'in sona ermesinin yansımaları ve siyasi reform sürecinin tüm boyutlarıyla ele alındığı kaydedildi.

Yargı ve temel haklar alanında reformlara devam etme iradesi noktasındaki kararlı tutumun ortaya konulduğu bildirgede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu süreçte destekleyici rol oynayacağı belirtildi.

100 Günlük İcraat Programı

Bildirgede, "lekelenmeme hakkı, çocuklara cinsel saldırı ve istismarın önlenmesine" ilişkin konuların da gündeme geldiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle son dönemde çocuklara karşı işlenen cinsel saldırı ve istismar suçlarıyla ilgili vicdanları dağlayan haberler gündeme taşınmıştır. Bu nedenle 100 Günlük İcraat Programı'nda da çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığının arttırılması konusu öncelikli hedef belirlenmiştir. Bu bağlamda REG toplantımızda, geçtiğimiz nisan ayında TBMM’ye sevk edilen ancak kadük durumda kalan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun taslağının en yakın zamanda TBMM’de yeniden gündeme alınması konusunda mutabık kalınmıştır. Çocukların korunması amacıyla ayrıca, çocuk adalet sistemi kapsamında ikincil mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için 59 adet adli görüşme odası kurulmuş olup bu görüşme odalarının yaygınlaştırılmasına devam edilecektir.

Toplantımızda ayrıca cezada alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan uzlaştırma kurumu ele alınmıştır. Uzlaştırma alanında yapılan reform sonrası, 2017 yılında 223 bin 400 dosya uzlaştırma yoluyla çözümlenmiş, asliye ve çocuk ceza mahkemelerinin iş yükü bu ölçüde azalmıştır. 2017 yılında elde edilen başarının kalıcı hale getirilmesi ve daha ileri seviyeye taşınması için çalışmalara devam edilecektir. Uzlaştırmanın uygulama alanının genişletilmesi ve toplumda bilinirliğinin artırılmasına yönelik adımlar atılacaktır."

REG toplantısının ikinci gündemi olarak katılım müzakerelerinin Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı kapsamındaki konuları ele aldığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Toplantıda, İçişleri Bakanlığımız koordinasyonunda başarıyla uygulanan 2016-2018 Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planı’nın devamı niteliğindeki 2019-2021 Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planı’nın güncelleme çalışmalarına hız kazandırılmasına karar verilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programında yer alan 24. fasıl kapsamında atılması öngörülen adımlar, AB Komisyonunun 2018 yılı Türkiye İlerleme Raporu'nda iyi düzeyde ilerleme kaydedildiği belirtilen bu fasıldaki reformlarımızın devamlılığına ilişkin kararlılığımızı göstermektedir. Bu kapsamda göç yönetimi, sınır güvenliğinin artırılması, terörle mücadele, organize suçlarla mücadele gibi konulara ilişkin hedefler taahhüdümüz altındadır.

Programda açıklanan hedeflerden dört yeni geri gönderme merkezi kurulması, etkili bir göç yönetimi için kayıtları güncellenmiş olan Suriyeli misafirlerimizin sayısının yüzde 23 arttırılması ve sınır güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler 18 Mart Türkiye-AB Mutabakatı kapsamında taahhütlerimize bağlılığımızı bir kez daha teyit etmektedir."

"18 Mart çerçevesinde, Türkiye, ahde vefa ilkesine göre hareket etmiş ve üstüne düşeni yapmıştır. Düzensiz göçün engellenmesi konusunda Türkiye’nin çabaları sayesinde muazzam bir başarı sağlanmış ve Ege Denizi’ndeki düzensiz geçiş sayıları ciddi ölçüde düşmüş, can kayıplarının önüne geçilmiştir." değerlendirmesi yapılan bildirgede, Türkiye'nin 18 Mart Türkiye-AB Mutabakatı'nı uygulamaya yönelik koyduğu kararlılığın AB tarafından yayımlanan raporlarda da teyit edildiği ifadesi kullanıldı.

AB'ye katılım müzakerelerinin tekrar canlandırılması

AB tarafından da 18 Mart Mutabakatından kaynaklanan taahhütlerine bağlılık konusunda aynı kararlılığı sergilemelerini beklendiği vurgulanan bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede AB’den temel beklentimiz, başta AB’ye katılım müzakerelerinin tekrar canlandırılması olmak üzere Vize Serbestisi Diyaloğunun neticelendirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlanması, Gönüllü İnsani Kabul Programı'nın uygulamaya geçirilmesi ve ülkemizdeki Suriyelilere mali yardımın hızlandırılmasıdır.

Ülkemiz göç yönetimine insan odaklı yaklaşımını sürdürmeye devam edecektir. En fazla sığınmacı barındıran ve hem miktar hem de milli gelirine oranla en fazla insani yardım sağlayan ülke olarak Türkiye başarılı bir insani sınav vermektedir. Başta AB olmak üzere uluslararası toplumdan beklentimiz külfet ve sorumluluk paylaşımıdır."

Toplantıda, Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyalogu'nun ele alındığı ifade edilen bildirgeye şöyle devam edildi:

"Vize Serbestisi Yol Haritası kapsamında kalan yükümlülüklerle ilgili çalışma kağıdımızı şubat ayında AB Komisyonuna ilettik. İkinci nesil pasaportların 2 Nisan’da basılmaya başlanmasıyla birlikte kalan yedi yükümlülüğümüz altıya düşmüştür. 31 Mayıs tarihinde de AB tarafıyla teknik bir toplantı gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte vize serbestisine ilişkin önümüze siyasi nitelikli farklı engeller çıkartılmamasını ve çabalarımızın karşılığını almayı umuyoruz. Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasıllarının bir an evvel müzakereye açılması reform ve uyum çalışmalarımızı teşvik edecektir.

Türkiye, AB’ye üyelik hedefi doğrultusunda önümüzdeki süreçte çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir. Ülkemiz, siyasi reformlar alanında her geçen gün çıtayı daha yukarıya çeken ve geleceğin inşasında demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunmasını esas alan bir duruş sergileme kararlılığını sürdürmektedir. Reformlarımız gerçekleştirilirken, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile AB’nin norm ve müktesebatının da dikkate alınmasına devam edilecektir."

Bir sonraki REG toplantısının Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde 11 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirileceği duyuruldu.