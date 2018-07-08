Recep İvedik 6 ne zaman vizyona giriyor?

Recep İvedik serisinin 6'ncı filmi için hazırlıklarını sürdüren Şahan Gökbakar, Instagram hesabından vizyon tarihi hakkında duyurusunu gerçekleştirdi. 'Şahan Gökbakar'dan Recep'in Yeni Macerası' sözlerinin yazılı olduğu görselde filmin vizyona gireceği tarih hakkında detaylar yer aldı

Şahan Gökbakar Instagram hesabından Recep İvedik serisinin 6'ncı filmini "Geliyor Recep" notuyla duyurdu. Filmin 2019 yılının şubat ayında vizyona girmesi bekleniyor.

Görselde, filmin baş karakteri Recep İvedik'in gömleğinin bir gorilin elinde olması ve havada arıza yapmış olan bir uçağın irtifa kaybeden görüntüsü filmin senaryosu hakkında küçük ipuçları verdi. Filmin fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

İŞTE ŞAHAN GÖKBAKAR'IN PAYLAŞIMI: