Ramil Guliyev Avrupa Şampiyonu

Milli atletimiz Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede 19.76'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu Ramil Guliyev, Avrupa Şampiyonası 200 metre yarışında altın madalya kazandı.



200 metreyi 19,76 ile tamamlayan Guliyev, hem kendisinin en iyi derecesini yaptı hem de şampiyona rekoru kırdı. Guliyev bu derecesiyle aynı zamanda Avrupa'nın en hızlı 200 metre koşan ikinci sporcusu oldu.









