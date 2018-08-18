banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
88735
ALTIN
229.379
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6833
EURO
6.8881
Tanınmış doktor hayatını kaybetti
TANINMIŞ DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ
Özmerter: ''Hırsızlık''
ÖZMERTER: ''HIRSIZLIK''
Baba’nın iş yerinde uyustrucu
BABA'NIN İŞ YERİNDE UYUŞTURUCU
Hükümette kriz mi?
HÜKÜMETTE KRİZ Mİ?
banner282

Rahip Brunson’un evinde nöbet devam ediyor...

ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin önemli aktörlerinde biri olan Evanjelik Rahip Andrew Brunson'un, İzmir'deki evinin önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polislerin elleri tetikte beklediği Brunson'un evinin bulunduğu sokakta motorlu polis ekipleri de sürekli devriye geziyor.

Rahip Brunson’un evinde nöbet devam ediyor...

ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin önemli aktörlerinde biri olan Evanjelik Rahip Andrew Brunson'un, İzmir'deki evinin önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polislerin elleri tetikte beklediği Brunson'un evinin bulunduğu sokakta motorlu polis ekipleri de sürekli devriye geziyor.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 20:40
Rahip Brunson’un evinde nöbet devam ediyor...

ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin önemli aktörlerinde biri olan Evanjelik Rahip Andrew Brunson'un, İzmir'deki evinin önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polislerin elleri tetikte beklediği Brunson'un evinin bulunduğu sokakta motorlu polis ekipleri de sürekli devriye geziyor.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin nedenlerinden biri olan Rahip Andrew Brunson’un, İzmir’deki evinin önünde Türk polisi tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. Reuters’ın geçtiği fotoğraflarda Brunson’un evinin önünde bekleyen polislerin ellerinin sürekli tetikte olduğu ayrıca motorlu polis ekiplerinin de sürekli evin bulunduğu sokakta devriye gezdiği görüldü.

Türk polisi rahibin evinin önünde nöbet bekliyor. Reuters

Türk polisi rahibin evinin önünde nöbet bekliyor. Reuters

Resmi polis ekiplerinin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı’nın da (MİT) Rahip Brunson’un evinin bulunduğu bölgede yoğun olarak bulunduğu düşünülüyor.

Motorlu polis ekipleri rahibin evinin etrafında devriye görevini yerine getiriyor. Reuters

Motorlu polis ekipleri rahibin evinin etrafında devriye görevini yerine getiriyor. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Münbiç açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Münbiç açıklaması
İdlib pazarlığı
İdlib pazarlığı
Anne ve bebekten sonra küçük kızı da kurtardı
Anne ve bebekten sonra küçük kızı da kurtardı
İğne atsan yere düşmüyor! İşte tatil beldelerinde son durum
İğne atsan yere düşmüyor! İşte tatil beldelerinde son durum
Mert Fırat ile İdil Fırat'ın düğününde sahne Sezen Aksu'nun
Mert Fırat ile İdil Fırat'ın düğününde sahne Sezen Aksu'nun
Kaza mahallinde bebek kıyafetleri ortaya çıkınca ekipler alarma geçti
Kaza mahallinde bebek kıyafetleri ortaya çıkınca ekipler alarma geçti
Sırbistan Beşiktaş Maçı Ertelendi!
Sırbistan Beşiktaş Maçı Ertelendi!
AKP’de MKYK’da gidenler ve kalanların listesi
AKP’de MKYK’da gidenler ve kalanların listesi
Arınç’tan açık sitem: Bir karede bile yer almadık!
Arınç’tan açık sitem: Bir karede bile yer almadık!
Bir yıldız daha kaydı!
Bir yıldız daha kaydı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim